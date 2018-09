Skripal | Inghilterra emette mandato di cattura per due russi Ultime notizie | Mosca | “Una

CASO Skripal - INGHILTERRA : MANDATO DI ARRESTO PER DUE RUSSI/ Ultime notizie : avvelenarono ex spia e la figlia : CASO SKRIPAL, INGHILTERRA: MANDATO di ARRESTO per due RUSSI: Ultime notizie, si tratta di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Per Scotland Yard tentarono di uccidere l'ex spia e la figlia (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:56:00 GMT)