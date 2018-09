arezzonotizie

: Si ustiona mentre lavora in laboratorio: 60enne soccorso a Camucia - Arezzo Notizie - ArezzoNotizie : Si ustiona mentre lavora in laboratorio: 60enne soccorso a Camucia - Arezzo Notizie - NoiAretini : Si ustiona mani e piedi mentre salda - Corrierearezzo : Si ustiona mani e piedi mentre salda - Corriere di Arezzo -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Incidente sul lavoro questo pomeriggio a, in unorafo situato in via Gramsci. Erano le 17,30 quando i sanitari del 118 hannounche si èto a mani e piedi ...