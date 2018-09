ilfattoquotidiano

: Sgomberi, a Sesto liberato un palazzo occupato. Majorino: “Decine di famiglie con bambini senza sistemazione. La de… - petergomezblog : Sgomberi, a Sesto liberato un palazzo occupato. Majorino: “Decine di famiglie con bambini senza sistemazione. La de… - italianaradio1 : Sgomberi Sesto San Giovanni, ora il Palazzo Alitalia è davvero abbandonato - italianaradio1 : Nei giorni delle polemiche e della vergogna per gli sfollati di Genova, arriva anche la notizia degli sfrattati di… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Nei giorni delle polemiche e della vergogna per gli sfollati di Genova, arriva anche la notizia degli sfrattati diSan, i residenti temporanei delribattezzato, un tempo sede degli uffici dell’ex compagnia di bandiera. Io ci ero stata, era il 2016. Realizzavo un reportage sugli sfratti e sui tempi di assegnazione degli alloggi, tra le varie tappe, anche Milano. Mi invitarono a visitare ilne a sette piani diSancome esempio di ospitalità efficace. Proprio così, efficace. Perché con l’immediata assegnazione di un tetto sulla testa a chi ne aveva bisogno sopperiva alla lentezza dei tempi burocratici legali. Insomma, laddove il Comune non era in grado di fornire un’alternativa dignitosa o immediata, questo casermone che ancora conservava al suo interno i segni di un passato aziendale, evitava la strada, e il rischio – per interi ...