Sgomberi | il Campidoglio vuole il dialogo ma il prefetto accelera E la Regione è in

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Prima i censimenti delle occupazioni collettive con le possibili alternative. Solo dopo, via libera agli. Anche se la Prefettura attende soluzioni concrete e non “i soliti annunci”. Per il momento invince la linea del, rispetto a quella dell’ “azione” invocata dal Viminale con una circolare che, nei giorni scorsi, ha reinnescato la miccia fin qui sopita dell’emergenza abitativa a Roma, una delle piazze più calde (e problematiche) su questo fronte. Una differenza di vedute che ha diviso la Giunta capitolina, con l’assessora capitolina al Sociale, Laura Baldassarre, più propensa a seguire le modalità di “inclusione” già messa a punto – sebbene con grande difficoltà – in diverse occasioni (fra cui il Camping River), e la sua omologa alle Politiche Abitative, Rosalba Castiglione, la cui visione è più vicina a quella del ministro dell’Interno Matteo Salvini. A ...