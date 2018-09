Sgomberati occupano stabile a Milano

Roma : Ex residenti Camping River occupano albergo abbandonato - Sgomberati : Roma – Una sorta di braccio di ferro tra gli ex occupanti del Camping River di Roma e le istituzioni: nella tarda serata della giornata di ieri, una sessantina di persone hanno occupato una struttura ricettiva in disuso, in via Flaminia Vecchia. Immediato l’intervento della Polizia locale e della Questura i cui agenti hanno presidiato l’immobile fino a questa mattina alle 11, quando i caschi bianchi Romani, su disposizione del ...