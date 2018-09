Serie B | Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15

Video/ Spezia Brescia (3-2) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Spezia Brescia (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Picco (1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:58:00 GMT)

Serie B - tre turni di squalifica a Gastaldello - Brescia - e Greco - Cremonese - : MILANO - Il giudice sportivo ha fermato quattro giocatori a seguito della prima giornata del campionato di Serie B. Tre turni di squalifica sono stati comminati a Daniele Gastaldello , del Brescia , "...

Rai 2 si accende sulla Serie B : stasera in diretta l’anticipo Brescia-Perugia - dal 15 settembre «B come Sabato» : Gabriele Corsi Dopo l’esordio della Serie A, tocca alla Serie B dare il via alla stagione 2018/19. La novità è che sarà DAZN, la piattaforma digitale di Perform, a garantire tutte le partite del campionato cadetto. Ma non solo: l’anticipo del venerdì sera – come vi avevamo già scritto qui – sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai. Si parte con Brescia-Perugia. Serie B 2018/19: Brescia-Perugia in diretta su Rai 2 Il ...

Serie B : parità tra Brescia e Perugia : Finalmente è ritornata la Serie B che riparte [VIDEO]tra qualche polemica ed incertezza. Nonostante tutte le difficolta' del caso, alla fine si è riusciti a dare spazio al calcio giocato e non alle parole. Quest'anno la Serie cadetta offre molti spunti interessanti e gia' è possibile indicare quali siano le favorite per la promozione in Serie A tra cui Benevento, Verona e Palermo. I rosanero sono la squadra quotata maggiormente verso la ...

Video/ Brescia Perugia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Brescia Perugia (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Rigamonti (24 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Serie B : Brescia beffato - pari del Perugia sul gong : Nell'anticipo della prima giornata Bisoli illude i padroni di casa, all'ultimo secondo il rigore di Vido

Serie B - Brescia-Perugia 1-1 : Vido al 93' pareggia il gol di Bisoli : In extremis. Un calcio di rigore salva Nesta e il suo Perugia. Ci pensa Vido, che con grande freddezza trasforma il penalty concesso al 93' dopo un'ingenua trattenuta di Bisoli sullo stesso ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : Brescia-Perugia 1-1. Gli umbri acciuffano il pari in pieno recupero : Si apre con un pareggio la Serie B 2018-2019 di Calcio, con il contestatissimo format a 19 squadre: l’anticipo della prima giornata, Brescia-Perugia, infatti termina con il punteggio di 1-1. Al vantaggio per i padroni di casa, firmato da Bisoli al 43′, rispondono gli ospiti con la rete Vido dal dischetto, siglata nel terzo dei quattro minuti di recupero della ripresa. Nel Brescia Bisoli fa e disfa: al crepuscolo della prima frazione ...

Serie B - Vido replica a Bisoli : Brescia-Perugia 1-1 : L'ouverture della Serie B finisce pari, con il rigore allo scadere di Vido per il Brescia. L'1-1 è giusto, per l'equilibrio delle occasioni, a Brescia. Inno d'Italia, come nel basket, lo stadio ...

Serie B : Brescia-Perugia 1-1 - Vido risponde a Bisoli : L’anticipo della seconda giornata di Serie B finisce 1-1 tra Brescia e Perugia grazie alle reti in chiusura di primo tempo di Bisoli e all’ultimo minuto del match di Vido su rigore. Gara abbastanza equilibrata con il Perugia di Nesta che ha costruito varie palle goal mentre il Brescia ha tenuto molto palla a centrocampo. Risultato comunque giusto seppur il pari è arrivato al 94′. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...

Serie B : Brescia Perugia apre il campionato LIVE : Bresciaa Perugia LIVE apre stasera il campionato di Serie B. Questo il quadro della prima giornata, RISULTATI E CLASSIFICA , Brescia-Perugia stasera Cremonese-Pescara 25 agosto ore 21 Salernitana-...

Inizia la Serie B : Brescia-Perugia dà il via al campionato delle polemiche : Si parte stasera con la sfida del Rigamonti, ma il format a 19 squadre potrebbe essere stravolto dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni il 7 settembre