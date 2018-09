Serie A Parma | D' Aversa raddoppia le amichevoli

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Parma è viva e accorcia le distanze con una gran partita : Con Casanova a lanciare è un altro Parma Clima, in un “Cavalli” pieno come un uovo, e fra una cosa e l’altra vince 9 a 1 gara-tre di Finale e porta alla Serie alla quarta partita. Anche se Antonio Noguera sul monte dell’Unipolsai, almeno fin che non ha mandato a quel paese Mirabal al 6°, se l’è quasi giocata alla pari. Quattro valide per il cubano di casa, con sei strikeout, tre valide e sette eliminazioni al piatto ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : a Bologna basta un inning da urlo per abbattere Parma e andare sul 2-0 : Un inning da 9 punti, con tutti gli uomini del line up a pestare, uno dietro l’altro, il piatto di casa base, dopo il primo out ottenuto da Ulfrido Garcia su Maggi, e l’Unipolsai raddoppia. “Due a zero” nella Serie e la possibilità di andare a Parma martedì prossimo con già il primo match ball a disposizione. Purtroppo il Parma Clima non è che avesse molte alternative nella situazione lanciatori in cui era: la panchina ...

Serie A Parma-Juventus 1-2 - il tabellino : PARMA - La Juventus batte in trasferta il Parma 2-1. Bianconeri subito in rete con Mandzukic , pareggio prima dell'intervallo con Gervinho . Nella ripresa è Matuidi a mettere il pallone decisivo alle ...

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

Serie A - la Juventus piega il Parma : Il Parma non può nulla contro la Juve. Gli emiliani reggono un tempo, poi salgono in cattedra i bianconeri. Il vantaggio della Juve arriva prestissimo con un gol di Mandzukic al 2'. Cross dalla destra di Cuadrado, la difesa pasticcia con Iacoponi e Mandzukic dopo aver vinto un contrasto insacca da due passi. Il Parma accusa il colpo ma pian piano viene fuori e reagisce. Così poco prima della fine del primo tempo c'è il pareggio di Gervinho al ...

Anticipo Serie A - Parma-Juventus 1-2 : 22.24 E tre. Arriva la terza vittoria di fila della Juve che passa 2-1 a Parma, così come la terza senza gol per Ronaldo. Pronti-via e la Juve è in vantaggio con Mandzukic che sfutta un errore di Iacoponi, per il tab-in vincente (2'). Emiliani pericolosi con una punizione di Stulac, traversa (14').L'1-1 dei ducali arriva al 33':cross di Gobbi,deviazione area di Inglese, Gervinho sulla linea mette dentro con la coscia.Nella ripresa bianconeri ...

Serie A - Parma-Juventus : magia di Mandzukic - Matuidi riporta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : magia di tacco di Mandzukic: Matuidi riporta in vantaggio la Juventus nella sfida di questa sera contro il Parma L’intervallo è stato utile agli uomini di Allegri per ritrovare la carica giusta per far vedere di che pasta è fatta la Juventus. Il primo tempo di Parma-Juventus è terminato in parità, con le reti di Mandzukic e Gervinho, rispettivamente al 2′ e al 33′. E’ Matuidi a portare nuovamente in vantaggio la ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 1-1 : Mandzukic subito in gol - Gervinho pareggia i conti. Che occasione per Khedira! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...