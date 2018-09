Serie A Empoli | nessuna lesione per Maietta

Video/ Chievo Empoli (0-0) : highlights della partita (Serie A 3^ giornata) : Video Chievo Empoli (risultato finale 0-0): highlights e dichiarazioni della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. Nella terza giornata di Serie A le due squadre pareggiano(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:23:00 GMT)

Serie A - Chievo-Empoli 0-0 : emozioni solo nella ripresa - ma finisce senza reti : Una partita dai due volti. Chievo-Empoli finisce 0-0 e regala emozioni solo nella ripresa, portandosi dietro la paura e le incertezze di due squadre che ancora devono sistemare alcuni meccanismi. ...

Serie A - i match di oggi in diretta su Dazn : Fiorentina-Udinese e Chievo-Empoli : Prosegue la terza giornata di Serie A che torna in scena oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00. Gli anticipi sono stati caratterizzati dai primi successi in campionato di Milan ed Inter che hanno superato, rispettivamente, la Roma ed il Bologna, mentre la Juventus pur non esaltando ha allungato la sua striscia di successi iniziali sbancando Parma. La prima sfida di oggi è Fiorentina-Udinese che sarà trasmessa esclusivamente in streaming su ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Complimenti ai miei ragazzi» : GENOVA - "L'ambiente? Non credo che abbia influito sull'esito della gara, hanno influito i calciatori" . Il tecnico dell' Empoli , Aurelio Andreazzoli , commenta così la sconfitta contro il Genoa : "...

Serie A - Genoa-Empoli 2-1 : Piatek-Kouamé - poi Mraz. Buona la prima per Ballardini : Piatek e Kouamé: l'inizio del Genoa è arrembante. E tutto parte da un facile piattone del polacco al minuto 6, grazie al primo assist di un Criscito già apparso in spolvero. Al 18', ecco il raddoppio ...

Serie A - Empoli primo in classifica : i segreti di Andreazzoli : Krunic e Caputo, un gol per tempo e clean sheet in saccoccia nel debutto in campionato contro il Cagliari. Non poteva iniziare meglio la nuova esperienza in Serie A per l'Empoli di Andreazzoli, ...

Salutate la capolista - l’Empoli guida il campionato di Serie A : continua la favola della squadra di Andreazzoli : Il campionato di Serie A è iniziato con il botto, la prima giornata ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Avvio super per l’Empoli che davanti al pubblico amico ha dominato lo scontro salvezza contro il Cagliari, netto 2-0 che non permette repliche grazie alle reti di Krunic e di bomber Caputo. Dopo la merita promozione la squadra di Andreazzoli si conferma anche in Serie A e adesso guida anche la classifica ...

Video/ Empoli Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Empoli Cagliari (2-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Castellani. Decidono le reti di Rade Krunic e Caputo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:04:00 GMT)