traderlink

: Sedotti dalla crescita? - Finanzaoperativ : Sedotti dalla crescita? - GianluigiRaimon : Sedotti dalla crescita? - LBeddini : RT @MagroneFranco: @mila_sgf @ConteZero76 @DavidPuente Bel lavoro. Grazie ora insieme dobbiamo cercare di capire come aiutare quei tanti ch… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Siamo ancora in attesa di una 'decelerazione graduale' dell'economia cinese, ma anche in questo caso gli sviluppi potrebbero non essere completamente favorevoli. Nuove fiammate della volatilità non ...