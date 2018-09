Se non si spegne il rosso delle sanzioni | si accende il corridoio verde

“È morta”. Aveva solo 40 anni : l’ultimo post da brividi poco prima di spegnersi. La giornalista non ce l’ha fatta : È morta a soli 40 anni Rachael Bland, conduttrice e giornalista della BBC. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il marito Steve che l’Aveva accompagnata durante la lunga lotta alla malattia. Le era stato diagnosticato un cancro al seno due anni fa e da quel momento Rachael Aveva lottato strenuamente per sopravvivere. Ottimista, documentava con il suo immancabile sorriso il percorso verso la guarigione sul suo profilo Instagram e su ...

200 miglia - veterane in città. La pioggia non spegne la gara : CREMONA - Neppure la pioggia, domenica 2 settembre, ha sovvertito il pronostico nella '200 miglia'. La rievocazione della celebre gara automobilistica degli anni Venti, infatti, iscrive nell'albo d'...

Il ministro Lezzi spegne le polemiche : «Il piano per Bagnoli non cambia - i fondi ci saranno» : «Non c'è e non si ravvisa alcun conflitto d'interesse nella nomina del dottor Floro Flores a commissario straordinario di Bagnoli». È categorica Barbara Lezzi che...

Volkswagen spegne il 'cannone antigrandine' dopo le proteste dei coltivatori messicani : Il costruttore, che a Puebla ha la seconda fabbrica al mondo , 450.000 unità come capacità produttiva e 15.000 lavoratori impiegati, , ha incontrato le autorità e ha confermato che per proteggere le ...

Milan - Leonardo spegne l’entusiamo dei tifosi : “Milinkovic Savic e Rabiot non sono alla nostra portata” : “Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi. Tante squadre stanno sognando, purtroppo oggi non ci è concesso sognare un giocatore di questo valore”. Leonardo assicura che un investimento sul serbo della Lazio non è compatibile con i piani del Milan, e che per Rabiot “in questo momento non c’è nessun contatto, anche se è un grandissimo giocatore”. “Compatibilmente con Fair play finanziario non ci sarà un ...

Se il robot chiede di non spegnerlo - è difficile resistere : Un team dell'Università di Duisburg-Essen ha scoperto che possono influenzare le nostre decisioni. L'esperto: "Sono l'equivalente di un animale domestico"

F1 - Raikkonen spegne l’entusiasmo : “Ferrari velocissima nei test? non mi interessano i tempi…” : Il pilota finlandese ha ottenuto ottimi tempi nella seconda giornata di test in Ungheria, sottolineando però come non gli interessino più di tanto George Russell è stato il più veloce nella seconda e ultima giornata dei test di F1 sul circuito dell’Hungaroring. Il britannico, al volante della Mercedes, ha girato in 1’15″575 precedendo Kimi Raikkonen (1’15″649) e il britannico Jake Dennis (1’17″012) ...

Pian Baruccioli - 40 anni lontani dal consumismo : non si spegne il sogno degli 'Zappatori senza padrone' : Con un treno veloce in due ore e mezza da Forlì si arriva a Milano, la capitale della modernità e della frenesia. Ma se si prende un'altra strada e si imbocca la Statale 67 verso l'Appennino, con un ...

La famiglia di Marchionne spegne ogni polemica : "Fca non sapeva della malattia" : La famiglia di Sergio Marchionne parla per la prima volta all'Ansa e spegne ogni polemica sulla morte dell'ex amministratore delegato di Fca: "L'azienda non era a conoscenza delle sue condizioni di salute" Alla fine della scorsa settimana Fca è stata informata che Sergio non sarebbe più stato capace di tornare al lavoro, senza aggiungere altri dettagli", si legge nella nota invitata dai familiari, che ringraziano tutti coloro che ...

non si devono spegnere i riflettori sul tema del copyright : Il rinvio a settembre del voto del Parlamento Europeo sulla riforma del copyright, non deve spegnere i riflettori su un tema così importante per l'industria culturale europea.Il copyright, infatti, va assolutamente regolamentato. Dietro ai contenuti c'è una intera filiera che va remunerata, ci sono persone che lavorano all'informazione, inviati, strutture, redazioni; nel campo musicale e cinematografico ci sono editori, autori, ...

Di Maio spegne Savona : 'non esiste che usciamo dall'euro'. E lui : 'Cigno nero? Una fake news : 'L'ipotesi di un piano B per uscire dall'euro non la possiamo nemmeno immaginare' ha detto il vicepremier cinquestelle commentando le parole del ministro degli affari europei. Il ministro agli Affari ...