Scuole sicure | Daspo urbano per chi spaccia davanti agli istituti Proteste da

ilfattoquotidiano

: In diretta dal Viminale, per presentarvi la direttiva SCUOLE SICURE in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Mai… - matteosalvinimi : In diretta dal Viminale, per presentarvi la direttiva SCUOLE SICURE in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Mai… - Viminale : #ViminaleInforma il ministro #Salvini domani #5settembre alle ore 11 illustra alla stampa contenuti e obiettivi del… - Agenzia_Ansa : #Viminale lancia #scuolesicure, 2,5 milioni contro lo spaccio. Più vigili e videosorveglianza #Salvini -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)per chi viene trovato are fuori dscolastici: è quanto previsto dal piano “” presentato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dal capo della polizia Franco Gabrielli che verrà attuato in via sperimentale in 15 città italiane. Infatti, oltre alle misure già annunciate nei giorni scorsi di potenziamento dell’impianto di video-sorveglianza, assunzione temporanea di più vigili urbani e campagne formative – per cui sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro – la direttiva prevede la raccomandazione ai Comuni affinché individuino lefra i luoghi dove applicare il. Ovvero nel concreto una misura di allontanamento specifica contenuta nelle “Linee guida sullazza urbana” già adottata da diversi sindaci per altre problematiche. Ad ottobre è previsto il primo bilancio e il ministro ...