Scuola | vaccini | la conta degli alunni fuorilegge Ultime notizie | 10mila bambini

Vaccini : no di presidi e medici ai bimbi a Scuola senza certificato : Avvio dell'anno scolastico tra le incertezze. La richiesta è che l'emendamento che rinvia l'esclusione venga ritirato -

Inizio Scuola tra caos vaccini e carenza di docenti. Tutti i nodi : Iniziano le scuole nella provincia di Bolzano e, nei prossimi giorni, a catena, nelle altre regioni. I nodi da risolvere però sono ancora tanti: dai vaccini alla carenza di docenti e presidi. Il nuovo ...

A Scuola di vaccini. Pediatri - medici e presidi contro i no vax : Roma. Gli alunni italiani si preparano a tornare sui banchi di scuola. La data, per le primarie e per le secondarie, quest'anno varia, a seconda delle regioni, tra il 10 e il 17 settembre. Mentre per le scuole dell'infanzia la campanella ha già rintoccato ieri e i genitori no vax hanno risposto suon

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a Scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere

Vaccini e Scuola - bambini allontanati da materne e nidi - : La denuncia dei presidi: "E' caos tra legge e circolari. Chi non è vaccinato non entri a scuola". A Bologna sospesi 136 bambini, a Padova in 70 "no vax" non si presentano in classe, 600 solleciti a ...

Vaccini e Scuola - presidi : "Ritirare l'emendamento che rinvia l'esclusione" : A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, resta la confusione tra legge Lorenzin e circolare ministeriale. Rezza, Iss,: "Sospendere l'obbligo è decisione avventata"

Vaccini - perché il rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a Scuola è pericoloso : La legge Lorenzin, ancora in vigore, impone l'obbligo, ma la circolare Grillo-Bussetti lascia agli istituti la libertà di...

Scuola e obbligo vaccini - primi bambini allontanati da nidi e materne : Gli istituti sono liberi di scegliere se accettare le autocertificazioni, come previsto dalla circolare Grillo-Bussetti, o invece esigere dalle famiglie il documento Asl originale

Scuola e obbligo vaccini - già alcuni bambini allontanati da nidi e materne : Gli istituti sono liberi di scegliere se accettare le autocertificazioni, come previsto dalla circolare Grillo-Bussetti, o invece esigere dalle famiglie il certificato Asl originale