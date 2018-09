Scuola : Salvini - mai più spacciatori di morte : "Mai più spacciatori di morte" nei pressi delle scuole. Lo ha promesso il ministro dell'Interno Matteo Salvini, presentando al Viminale 'Scuole sicure', un progetto pilota che riguarderà per adesso le quindici principali città italiane. "Si tratta di una spesa di 2,5 milioni di euro - ha spiegato il ministro - che saranno investiti in impianti di videosorveglianza, in ...

Salvini : «Mai parlato con un prof di mio figlio - lui non vuole che mi avvicini a Scuola» : Il vicepremier alla Berghem Fest di Alzano Lombardo 4 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Droga a Scuola - genitori dem vs Salvini : "Vuole Stato di polizia" : 'Finita la pacchia per gli spacciatori'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha presentato il progetto Scuole Sicure per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all'...

Caro Salvini - leva obbligatoria? No - #primalaScuola : Reintegrare il servizio di leva militare. Ogni tanto spunta questa proposta. Un ritorno al passato, nemmeno troppo lontano: dopo 144 anni, l’obbligatorietà è diventata inattiva solo nel 2005 con l’entrata in vigore della legge Martino. L’ultimo a lanciare l’idea è il Ministro del Lavoro Matteo Salvini, raccogliendo, come prevedibile, pareri opposti ma per lo più negativi, ad esempio dal Ministro della Difesa Trenta: “È un’idea romantica ...

Salvini rilancia sul servizio militare e poi Scuola - pensioni - immigrazione : Teleborsa, - Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto alla possibilità di reintroduzione del servizio militare obbligatorio per i giovani. Lo ha definito un metodo "educativo" parlando a ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini - "subito la Quota 100" : mondo Scuola 'trema' - ultime notizie - : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 agosto. Salvini, 'subito Quota 100 e via Legge Fornero a pezzetti'. Dubbi mondo Scuola. Le novità e le ultime notizie.

Rosarno - la Scuola compra pagina di giornale per l’autodifesa della preside imputata che ospita Salvini : La cifra non è da capogiro. Si tratta di qualche centinaio di euro. Ma sono sempre soldi pubblici che l’Istituto superiore “Piria” di Rosarno doveva spendere in pubblicità nell’ambito di un percorso di “alternanza scuola-lavoro” che rientrava in una convenzione stipulata con il Senato della Repubblica. In parte lo ha fatto. Ma l’intera pagina pubblicitaria, acquistata sul giornale locale Il Quotidiano del Sud (che doveva servire come resoconto ...

Nairobi de "La casa di carta" contro Matteo Salvini : "Ho provato il razzismo sulla mia pelle - a Scuola mi chiamavano 'zingara'" : È uno dei personaggi più amati de "La casa di carta". Alba Flores, che nella popolare serie tv di Netflix interpreta il personaggio di Nairobi, ha sfruttato la sua notorietà per mandare un messaggio a Matteo Salvini. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ribadito il suo orgoglio per essere gitana e ha invitato il ministro dell'Interno a dimettersi. "Salvini dimission", "Stop racism" e "Stop antigitanismo" sono gli ...