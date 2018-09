: Scuola, 2,5mln a 15 Comuni contro droga - TelevideoRai101 : Scuola, 2,5mln a 15 Comuni contro droga - PaoloRoma : Il camerata #salvini, i 2,5mln€ li spendesse piuttosto per la sicurezza strutturale della #scuola, piuttosto che pe… - Lo_Scoglionato : #omnibusla7 REDDITO DI CITTADINANZA SANITÀ SCUOLA DISABILI AMBIENTE TERREMOTATI MANUTENZIONI ASILI NON CI SONO SOL… -

Il Viminale lancia il progetto pilota 'scuole sicure' per intensificare la lotta allo spaccio di stupefacenti davanti agli istituti. Il ministro Salvini,illustrando l'iniziativa, parla di una "risposta concreta ad una situazione di emergenza" con il coinvolgimento di presidi, sindaci e prefetture. L'iniziativa prevede lo stanziamento di 2,5 mln per 15 grandi città per progetti finalizzati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza,assunzioni temporanee e pagamento straordinari alla polizia locale.(Di mercoledì 5 settembre 2018)