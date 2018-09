Scontro frontale in galleria | statale sorrentina in tilt

Scontro frontale a Naro - due auto coinvolte : un ferito lieve : 'Ha rubato un contenitore per la raccolta differenziata', denunciato professionista 3 Tranciati una cinquantina di vitigni, 39enne nel mirino 4 Scomparsa da 22 giorni, il sindaco: 'Chi è a conoscenza ...

Brescia - Scontro frontale sotto il nubifragio : due morti/ Ultime notizie incidente Sp235 : auto distrutte : Brescia, scontro frontale sotto il nubifragio: due morti/ Ultime notizie Sp235, tragedia nella notte a Torbole Casaglia: auto distrutte, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:59:00 GMT)

GR : Zillis - sei feriti in Scontro frontale su A13 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caltanissetta - Scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere

Auto contro camion - Scontro frontale. L’impatto è devastante : 3 morti. Famiglia distrutta : Ancora sangue sulle strade italiane. Il weekend si apre nel peggiore dei modi. Questa mattina una Famiglia è stata sterminata: un impatto mortale che non ha lasciato scampo a tre persone. Padre e due figli sono le vittime dell’incidente stradale avvenuto all’imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente: i tre occupanti della vettura viaggiavano su ...

Spagna-Italia - Scontro frontale : il caso Modric finisce in tribunale - : Mell'ultimo giorno della sessione estiva del mercato italiano, più che dei colpi delle grandi che non ci sono stati, a far discutere è stato un acquisto 'tentato'. Potenzialmente un colpo del secolo, ...

Cropani - Scontro frontale tra scooter e auto - muore 18enne : Cropani , CATANZARO, - Un diciottenne è morto sul colpo, nella notte, in uno scontro avvenuto nella notte sulla strada statale 106 nel territorio di Cropani. Il ragazzo era alla guida di un scooter ...

Scontro frontale tra un camion e un'automobile : corsa in ospedale per due feriti : Macchina distrutta. camion seriamente danneggiato. E pezzi di carrozzeria su tutta la carreggiata: questo è quanto resta dello Scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a San Martino di ...

Foggia - incidente stradale : morti 4 braccianti/ Ultime notizie : Scontro frontale con tir carico di pomodori : Foggia, incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Roma - Scontro frontale tir-auto su via Ardeatina : un ferito grave : scontro frontale sulla via Ardeatina al km 16,700 alle ore 17.30 circa, tra una Fiat Panda e un autocarro. Il conducente dell'auto, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale ...

Roma - Scontro frontale sulla via del Mare : muore un motociclista 49enne : Incidente mortale stamattina presto in via del Mare, nei pressi dell'incrocio con via Castel Fusano a Ostia. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è il motociclista, un ...

Scontro frontale, muore ragazza di 27 anni nel Fermano Continua a leggere L'articolo Scontro frontale, muore ragazza di 27 anni nel Fermano proviene da NewsGo.

Scontro frontale contro un camion - Vincenzo muore sul colpo a 22 anni : BELFIORE, VERONA, - Incidente mortale la scorsa notte intorno alle 3 lungo strada Porcilana nel comune di Belfiore, nel Veronese : un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente e nell'impatto è ...

Anziana muore in uno Scontro frontale : L'incidente poco prima di mezzogiorno di sabato 7 in via Macia a Carmignano. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi