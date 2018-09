Sciopero al Giornale contro i tagli annunciati dall' editore Il Cdr | dall' azienda nessun

Domani il Giornale non sarà in edicola. Giornalisti in Sciopero contro il piano di tagli : La dismissione di Forza Italia inizia dal Giornale. Domani, seconda volta nella storia della testata, il quotidiano fondato da Indro Montanelli non sarà in edicola per lo sciopero dei Giornalisti, causato dall'intenzione dell'azienda di procedere con i contratti di solidarietà al 30% nei prossimi tre anni. Il tutto in modo apparentemente ingiustificato, visto che non sono stati comunicati né piani di rilancio né di ...