Scienza | Mattarella visita il Biogem di Ariano Irpino | “Ulisse è l’emblema della ricerca

Vaccini - dietrofront : restano obbligatori Mattarella : mai diffidare della Scienza : Cancellato l’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza profilassi di frequentare nidi e materne. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza e diffidenza verso le sue affermazioni e risultati».

Mattarella : non possiamo esprimere diffidenza verso Scienza : Ariano Irpino, Av,, 5 set., askanews, - "Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza e diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Ariano Irpino, in ...

Mattarella : no diffidenza sulla Scienza : 19.05 "Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella nel suo intervento all'apertura del meeting 'Le due culture'nel centro di ricerca Biogem ad Ariano Irpino (AV). Parole accolte dall'applauso della platea.