Sassuolo | Carnevali | ' Noi l' anti-Juve? Non scherziamo Boateng un campione'

Inter - Spalletti : "Perso per un rigore - nessun dramma"/ Sassuolo - polemiche per il terreno : Carnevali replica : Inter , Spalletti : "Perso per un rigore , nessun dramma". Ultime notizie, nerazzurri ko contro il Sassuolo : "Qualità del campo decisiva", l'analisi del tecnico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Sassuolo : Carnevali - Locatelli è lontano : ANSA, - MILANO, 9 AGO - Milan e Sassuolo non hanno ancora raggiunto l'accordo per la cessione di Manuel Locatelli ma le parti si riaggiorneranno presto. Lo conferma l'ad dei neroverdi, Giovanni ...

Quale futuro per Berardi? Carnevali fa il punto sul gioiello del Sassuolo : Domenico Berardi è stato richiesto da diversi club durante le ultime settimane, l’ad del Sassuolo Carnevali ha fatto il punto della situazione L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, è stato interpellato dai colleghi di Skysport in merito al futuro di Domenico Berardi. Ebbene, il calciatore non dovrebbe muoversi dal Sassuolo: “La Roma non ha richiesto il giocatore. Avevamo parlato coi suoi procuratori ...