Sanità - già spente le telecamere anti-«stese» : non c?è il contratto : La camorra, le nuove «paranze» dei baby boss, il controllo del territorio e la saga delle promesse mancate: a cominciare dal funzionamento delle telecamere di videosorveglianza nel Rione...

Istituto superiore di Sanità : su vaccini scelta saggia della maggioranza : 'Si tratta di una scelta saggia. Non credo che si possa parlare di una sconfitta della maggioranza, ma si tratta di una decisione di buon senso dopo aver preso atto della situazione'. Lo ha detto all'...

Istituto superiore di Sanità : su vaccini scelta saggia della maggioranza : "Si tratta di una scelta saggia. Non credo che si possa parlare di una sconfitta della maggioranza, ma si tratta di una decisione di buon senso dopo aver preso atto della situazione". Lo ha detto all'Agi, Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità. "Credo che tutte le leggi siano migliorabili - ha sottolineato - ciò vale anche per ...

Sanità - voleva contagiare il figlio col morbillo : infermiera sospesa negli Usa : Un’infermiera no-vax è stata sospesa in Texas (Usa): aveva dichiarato sui social che stava pensando di passare un tampone sulla bocca di un piccolo paziente colpito gravemente dal morbillo, e ricoverato nell’ospedale in cui lei lavora, per trasmettere la malattia al figlio 13enne. La notizia è rimbalzata sui media internazionali. Secondo quanto riportato, sulla sua condotta la struttura sanitaria ha avviato un’indagine. La ...

Sanità negata : Centro per sclerosi multipla non riceve attenzioni meritate - Il Giardiniere - : Si corre il rischio che almeno questi ultimi prendano il volo verso Regioni o Nazioni più sensibili nei confronti della scienza.

Sanità : i fondi della Regione scarseggiano - gli infermieri si tagliano gli incentivi : Recuperati 16 milioni e mezzo di euro per finanziare 250 assunzioni a tempo indeterminato. L'assessore Gallera: "Alto senso di responsabilità"

Sanità : nata a Padova Teen Zone per pazienti oncoematologia pediatrica : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – ‘Vi voglio presentare un mastino fatto donna. Senza di lei, la forza e la tenacia, sue e dei volontari di Team For Children, qui oggi non ci sarebbe niente. Dobbiamo solo dire loro grazie e non aggiungere altro, se non che hanno anche saputo sconfiggere le carte, la burocrazia e tutto quanto si è messo di mezzo, perché oggi siamo qui felici per una nuova realizzazione, ma non si creda che non ci ...

Tangenti Sanità - ex primario Calori patteggia la pena : gup dichiara estinzione del lavoro con ospedale Pini : A tre mesi dall’arresto Pier Giorgio Maria Calori è diventato ufficialemente ex primario del Cto-Pini. Accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta della Procura sulle presunte Tangenti nell’ambito della sanità milanese ha patteggiato oggi 2 anni e 10 mesi, con un’interdizione dall’esercizio della professione per 8 mesi e un risarcimento di 60mila euro allo stesso Pini, 10mila euro alla Regione Lombardia e la restituzione del ...

