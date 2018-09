“San Rossore 1938” | il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni

“San Rossore 1938” : iniziative in Toscana in occasione dell’80° anniversario dalla firma delle leggi razziali : Mercoledì 5 settembre, alle ore 12, nella Sala Gronchi della Tenuta di San Rossore, la Regione Toscana e l’Università di Pisa presenteranno le iniziative organizzate a Pisa e in Toscana in occasione dell’80° anniversario dalla firma delle leggi razziali. Saranno presenti Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Michele Conti, sindaco di Pisa, Paolo Mancarella, rettore ...