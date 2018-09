Samuele | il 13enne che ha salvato una donna che stava annegando | “Non chiamatemi eroe”

fanpage

(Di mercoledì 5 settembre 2018)Morato, un tredicenne di Montebelluna (Treviso), ha aiutato una anzianache veniva trascinata dalla corrente fino a quando non sono arrivati i soccorsi che l’hanno salvata: “Personalmente ho fatto il massimo, ma non mi sento un eroe. Ho cercato di mettere in pratica quello che avevo imparato con i boy scout”.