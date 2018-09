Samsung Galaxy Note 9 | scheda tecnica | prezzo e foto

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 : fine degli aggiornamenti mensili : Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 non ricevono più aggiornamenti mensili da parte dell’azienda coreana, che sulla carta salvo smentite, bloccherà il rilascio di nuovi firmware.Se possedete un Samsung Galay S6 Edge Plus, o avete acquistato di importazione un Galaxy Note 5 vi segnaliamo che ufficialmente l’azienda coreana ha rimosso entrambi i dispositivi dalla lista degli smartphone aggiornabili mensilmente.Galaxy S6 Edge ...

Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X : Febbre da Galaxy X di Samsung: Beh lo smartphone pieghevole potrebbe essere vicinissimo con presentazione già a novembre Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X Il 2019 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli, che almeno inizialmente debutteranno sul mercato ed avranno un design unico anche se non perfezionato al massimo. Samsung è […]

Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese - Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4 - 99 euro : Samsung Galaxy Note 9 arriva sul listino Tre con prezzi che partono da 22 euro al mese più anticipo e rata finale e nel mentre Vodafone proroga una promozione destinata per alcuni utenti relativa al Samsung Galaxy J5 (2017), proposto a 4,99 euro al mese più un anticipo di 9,99 euro. L'articolo Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese, Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Continuità di rilasci per Samsung Galaxy S7 TIM : le ultime sull’aggiornamento di agosto : Segnali a dir poco incoraggianti quelli che stanno arrivando proprio in queste ore per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S7 TIM. Dopo il rilascio di Android Oreo avvenuto durante il mese di giugno, infatti, nella seconda metà di agosto abbiamo avuto modo di toccare la patch per la sicurezza di luglio e, oggi 5 settembre, quella di agosto. Una prova importante del fatto che anche l'operatore si sia sbloccato definitivamente ...

Addio alle patch di sicurezza mensili per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 : È arrivata la fine per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e per Samsung Galaxy Note 5, la fine del supporto ufficiale agli aggiornamenti mensili. Ciò vuol dire che dopo tre anni di supporto entrambi non riceveranno più gli aggiornamenti con le nuove patch di sicurezza a cadenza mensile, relegando a qualche raro update futuro il misero futuro che rimane loro. L'articolo Addio alle patch di sicurezza mensili per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 ...

Niente più patch mensili per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 : regolarità finita : Si fermano i Samsung Galaxy S6 Edge Plus, S6 Active e Note 5, che a partire da questo mese di settembre cesseranno di ricevere le patch di sicurezza ad intervalli regolari, proprio come già successo da aprile ai vari S6 e S6 Edge. Un risvolto che era nell'aria e che attendeva solo di concretizzarsi, come adesso è avvenuto. Immaginiamo i rispettivi possessori dei dispositivi sopra citati, vista la sorte toccata agli altri modelli equivalenti, ...

Era ora per il Samsung Galaxy S8 : a breve l’aggiornamento di agosto per tutti : Abbiamo dovuto attendere moltissimo, ma in queste ore finalmente possiamo imbatterci nell'aggiornamento di agosto per quanto riguarda modelli tanto diffusi in Italia come i vari Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. A distanza di pochi giorni da un'altra importante svolta software, considerando il fatto che su queste pagine vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena di Bixby 2.4 per il top di gamma 2017, oggi tocca dunque esaminare un nuovo pacchetto ...

Occasionissima dal 5 settembre per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : da Vodafone prezzo stracciato : Una buonissima notizia quella che si può condividere in queste per un target selezionato di utenti Vodafone che intendono acquistare un Samsung Galaxy S9, o in alternativa un Samsung Galaxy S9 Plus, a prezzo davvero concorrenziale. A partire da oggi 5 settembre, infatti, la compagnia telefonica consente al pubblico non solo di portarsi a casa i due modelli a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, ma anche a rate, stando ai dettagli ...

Già disponibili i dettagli per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di settembre da oggi : A partire da oggi 5 settembre è possibile prendere in esame i primi dettagli riguardanti l'aggiornamento che diversi Samsung Galaxy potranno ottenere durante il mese appena iniziato. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, il produttore coreano ha svelato in anticipo rispetto ai competitor le proprie mosse sotto questo punto di vista, dicendoci in sostanza quale sarà la ragion d'essere dei prossimi upgrade non solo per la linea "S", ...

Aggiornamenti in roll out per Essential Phone PH-1 - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy A3 (2016) e A6 (2018) : Oggi pioggia di Aggiornamenti per Essential Phone PH-1, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A3 (2016) e A6 (2018). Curiosi di conoscere le novità? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Essential Phone PH-1, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A3 (2016) e A6 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Vodafone coccola alcuni clienti offrendo Samsung Galaxy S9 ed S9+ a meno di 450 euro : Vodafone non è tra gli operatori più amati d'Italia, ma gli va riconosciuto il merito di sapere come far sentire speciali i propri clienti L'articolo Vodafone coccola alcuni clienti offrendo Samsung Galaxy S9 ed S9+ a meno di 450 euro proviene da TuttoAndroid.

Sciogliamo i dubbi sulla compatibilità tra Samsung Galaxy S7 e l’aggiornamento Android Pie : Da alcune settimane si parla moltissimo di Android Pie e di smartphone compatibili con il pacchetto software, con il Samsung Galaxy S7 che fino a questo momento non è mai apparso nelle varie liste ufficiose che si sono susseguite sul web. Come stanno esattamente le cose oggi 4 settembre? C'è margine per una speranza o ogni porta va considerata chiusa? Ovviamente dal produttore asiatico non sono ancora giunte comunicazioni definitive sotto questo ...

Samsung : l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe arrivare prima del previsto : Se inizialmente l’ipotesi era solo frutto di indiscrezioni trapelate sul web da svariate fonti, da tempo è noto che alcuni dei principali produttori di smartphone stanno lavorando ad un prodotto diverso dai soliti modelli visti fino ad ora sul mercato. Stiamo parlando di uno smartphone pieghevole, una novità in termini di design applicata ai telefoni intelligenti di cui si parla già da molti anni, con un debutto sul mercato più vicino di ...

Samsung Galaxy X - SMARTPHONE PIEGHEVOLE A NOVEMBRE?/ Ultime notizie - lo smartphone con 4 fotocamere posteriori : GALAXY X, smartphone PIEGHEVOLE SAMSUNG a NOVEMBRE? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:25:00 GMT)