Salvini | Il nome Lega non si tocca | nessun nuovo partito

Fondi Lega - oggi i giudici decidono ma Salvini è fiducioso : non ci distruggeranno - ma nome resta : Nonostante l'ottimismo di Salvini, se i magistrati dovessero decidere di estendere il blocco dei Fondi fino a raggiungere la quota di 49 milioni di euro a quel punto il partito, almeno come lo conosciamo, "non potrebbe più esistere".

Salvini : il nome Lega non si tocca - siamo il popolo e non ci ferma nessuno : "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche vuote o a tasche piene, colpevoli o innocenti". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento alla Berghem Fest di Alzano Lombardo, ha replicato a chi chiedeva cosa potrebbe accadere se il tribunale del riesame di ...

Sentenza Genova - Salvini : “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” : Mercoledì 5 settembre il Tribunale del riesame di Genova deciderà sulla richiesta della Procura di bloccare i fondi del Carroccio, ma Matteo Salvini, leader del partito, alla Berghèm Fest ha detto: “Andiamo avanti anche senza soldi: non sto pensando a un nuovo partito, perché il nome ‘Lega’ non si tocca”. L'articolo Sentenza Genova, Salvini: “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” ...

Salvini : «Manovra - sfioreremo il 3% Il nome Lega non si tocca» -Il video : Il ministro dell’Interno sul rischio del blocco dei fondi della Lega: Rispettiamo il programma di governo, a tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Sul caso Diciotti: «Al procuratore di Agrigento dico con immenso affetto che lo rifarei»

Salvini : il nome della Lega non si tocca. E sulla Diciotti : lo rifarei - : Il vicepremier ha parlato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, affermando inoltre che il vincolo del 3% sarà sfiorato ma non superato. Ed è tornato sulla questione delle concessioni: saranno ...

Salvini : "Non facciamo politica in base alle sentenze - il nome Lega non si tocca" : L'ipotesi del partito unico. "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti". Così il ...

