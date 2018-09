Salvini e Di Maio abbassano i toni | lo spread scende e Tria ha più margini per la manovra

Pensioni - Salvini e Di Maio assicurano : avanti con modifiche alla legge Fornero : Nessun passo indietro sulla riforma delle Pensioni, i due vicepremier rassicurano tutti: si andrà avanti con il superamento della legge Fornero che continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale tenendo ultrasessantenni ancora al lavoro e giovani senza possibilità di occupazione stabile, sia nelle settore privato che nella Pubblica amministrazione. Al di là di retroscena e possibili divergenze su alcune questioni, sembra esserci ancora ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e taglio assegni d’oro : Salvini ‘sfida’ Di Maio (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e temi previdenziali: Quota 100, Salvini "no retromarce su smontaggio Legge Fornero, rispetteremo vincoli Ue". Tutte le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:40:00 GMT)

‘RITORNO’ DI CONTE : NO CDM - ECCO LA MANOVRA/ Governo - vertice con Salvini-Di Maio “calmerà mercati e famiglie” : CONTE, vertice Governo su MANOVRA: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

Manovra - Di Maio sulla scia di Salvini : non sfideremo l'Ue sui conti : Alla riunione sulle priorità della prima legge dei Bilancio del governo giallo verde erano presenti, oltre al premier Conte, anche il vicepremier Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giorgetti, il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, e il responsabile degli Affari Ue, Savona...

Conte : “in Manovra stabilità e crescita”/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Governo : vertice Conte - Salvini e Di Maio : ANSA, - ROMA, 5 SET - Al via a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tra i temi al centro della riunione, le priorità ...

Vertice Salvini-Di Maio-Conte in corso su Flat Tax e conti in ordine : Salvini, Conte e di Maio attualmente sono impegnati in un briefing. Gli argomenti oggetto del Vertice sono incentrati sulle priorità della manovra economica. Al briefing partecipano anche il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, quello degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e quello dell’Economia, Giovanni Tria. Queste le dichiarazioni di Salvini di questa mattina rilasciate a Radio Anch’io. “Vogliamo rispettare gli ...

Di Maio - ecco lo Spazza Corrotti : “non vedranno più lo Stato"/ Ultime notizie - Salvini "No a processi sommari" : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Di Maio : “Corrotti e corruttori non vedranno più lo Stato”. Salvini : “No a processi sommari” : “Stiamo leggendo e rileggendo il testo: la lotta senza quartiere alla corruzione è una priorità, come quella alle mafie, e contro le mafie nel pacchetto sicurezza a cui sto lavorando ci sarà una stretta. Ma bisogna stare attenti a garantire che fino al terzo grado di giudizio si è innocenti, processi sommari non sono da paese civile. E chi corrompe nella pubblica amministrazione deve pagare di più perché lo fa a spese degli ...

Salvini e Di Maio alle prese con la Manovra : Teleborsa, - Salvini ribadisce ancora una volta che la Manovra rispetterà i vincoli Ue . "Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani restando nei vincoli imposti dagli altri - spiega il ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la sentenza di Luca Ricolfi : 'Il governo non cadrà adesso - cosa faranno' : Il rischio per Matteo Salvini e Luigi Di Maio non viene dalla manovra finanziaria. Secondo Luca Ricolfi , sociologo e professore di Analisi dei dati all'Università di Torino, il vero banco di prova ...

L’era Salvini e Di Maio? È un nuovo fascismo - e porta la guerra : «A volte bisogna fare degli sforzi di fantasia per abituarsi alla realtà». Sergio Rizzo, vicedirettore di Repubblica, 62 anni il 7 settembre, risponde così quando gli chiedo come mai, dopo una serie di libri-inchiesta – il più famoso è La Casta, 1 milione e 200 mila copie vendute dieci anni fa – abbia deciso di darsi al racconto distopico su un’ipotetica «Italexit». È un «gioco», minimizza lui. In realtà le 128 pagine di 02.02.2020 La notte che ...

Manovra - duello Salvini-Di Maio tra flat tax e reddito di cittadinanza : In mezzo a questa eterna sfida tra alleati di governo, si trova il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiamato a fare la sintesi nelle prossime settimane e il ministro dell'Economia, Giovanni ...