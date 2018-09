Salvini-Berlusconi | colloquio segreto | prove di partito unico

Partito unico con Salvini in cambio di garanzie : Berlusconi ora è tentato : Da più di un mese Berlusconi tace, e questo silenzio non è normale. L’ultima intervista risale al primo agosto. Dopodiché black-out totale, interrotto solo per esprimere solidarietà a Salvini nel mirino dei pm. In pratica, il Cavaliere si è eclissato....

Dalla "panza" di Calenda - a Berlusconi "Al Tappone" - fino a Salvini : "mai lavorato in vita sua". Travaglio frusta tutti - anche i 5 Stelle : E li ha attaccati per la politica sui migranti invitando Conte a dire basta. Non è che gli hanno mai dato molto ascolto. Anzi, proprio niente. Da noi funziona così. Lo sa anche lui. Il suo più Grande ...

I Retroscena di Blogo : Vertice Berlusconi-Salvini sulla Rai - ritorna Foa? : L'intrigo sulla presidenza Rai pare non finire mai e se fino a ieri sembrava che il nodo si potesse sciogliere con l'assenso della Lega su un nuovo nome proposto da Forza Italia e lo spostamento di Marcello Foa ad altro incarico in Rai, oggi ci giungono voci differenti. Rai: Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio, Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza prosegui la letturaI ...

SONDAGGI POLITICI/ Swg - Berlusconi crolla al 7% : con il 32% Salvini non ‘teme’ più Elezioni anticipate : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Tensione tra Berlusconi e Salvini - incontro la prossima settimana - NO al partito unico : Torna a salire la Tensione fra Lega e Forza Italia, che nei prossimi mesi dovranno sciogliere il nodo dell’alleanza in vista della tornata delle elezioni amministrative. Gli azzurri sono sempre più in pressing nei confronti del partito guidato dal leader del Carroccio Matteo Salvini: dall’Abruzzo alla Sardegna, in Trentino come a Bolzano, pretendono chiarezza sulle intese all’interno del centrodestra per i candidati. E le ...

Salvini - pronta la rifondazione del partito per mettere fuori gioco Giudici e Berlusconi : Tre mosse per far nascere il nuovo partito, fregare i Giudici e i voti al Cav Ci sono tre passaggi-chiave nel futuro prossimo della Lega. Il primo sarà la sentenza del Tribunale del riesame, attesa per mercoledì prossimo, che deciderà sul sequestro deciso in Cassazione di tutti i beni che in futuro arriveranno alla Lega fino ai 49 milioni che si ritiene Bossi, Belsito & Co abbiano distratto per fini personali diversi da quelli ...

Orban : "Ho chiesto a Berlusconi il consenso per vedere Salvini" : Il premier ungherese Orban durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro Salvini: «Sono ungherese, quindi leale. Per questo incontro ho chiesto il consenso a Berlusconi, perché ...

Berlusconi sente Salvini : Dopo il Ferragosto in Sardegna, Silvio Berlusconi ha scelto la villa in Provenza, a Valbonne, della primogenita Marina per gli ultimi scampoli di ferie prima dell'autunno caldo. Il Cav, raccontano, ...

Milano - Orbàn pranza in centro : “Berlusconi è un amico - gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini” : In Italia “come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. “‘Appoggi il fatto che io incontri Salvini?’ – ha detto di aver chiesto a Silvio Berlusconi – ‘Certo’, mi ha risposto lui”, ha concluso il premier magiaro. “In politica” ...

Il premier ungherese Orban a Milano per incontrare Salvini : “Lui è il mio eroe - ho chiesto il permesso a Berlusconi” : "Con Matteo Salvini vorrei fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe. È un mio compagno di destino sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione", ha dichiarato Orban ai giornalisti uscendo da un ristorante sito in zona Brera, poco prima di incontrare il ministro dell'Interno nei locali della prefettura di Milano.Continua a ...

Sondaggi Politici/ I cattolici votano Salvini - 31% alla Lega : M5s al 26% - crisi fiducia in Pd e Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici, Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Un segnale da Salvini. Se non arriva - vuol dire che la Lega andrà da sola' : Il centrodestra non è ancora morto, ma serve 'un segnale da Matteo Salvini '. Se lo aspetta Silvio Berlusconi , che sorvola sulla strettissima attualità , sul caso Diciotti e sulle accuse di ...

Salvini-Orban : incontro a Milano/ Ultime notizie : alleati sui migranti. Viktor in Europa preferisce Berlusconi : Salvini-Orban, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:51:00 GMT)