Salute | esperti | i decongestionanti non vanno usati per più di una settimana e mai

Estate - viaggi & Salute : i consigli degli esperti per i kit d’emergenza : L’Estate e sinonimo di vacanze e viaggi: sono tante le cose da mettere in valigia, e tra queste, non devono mancare i farmaci, sia per le terapie croniche, ma anche per la prevenzione. Ecco qualche consiglio a cura della Società Italiana di Farmacologia. Innanzitutto un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24°C. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, ...