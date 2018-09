Salute | camminare previene l’insorgenza di insufficienza cardiaca

meteoweb.eu

: La storia - Corriere_Salute : La storia - SanofiIT : Ha dovuto lottare contro il cancro due volte. Ma non si è arresa ed è tornata a correre - ValeriaRusso2 : Fare #walking urbano fa bene alla #salute del corpo e della mente. Addio #Alzheimer e #stress. Una bella camminata… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Secondo una ricerca condotta presso l’Università di Buffalo e pubblicata sul “Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure”,o fare attività fisica ogni giorno potrebbe prevenire l’insorgenza di(o scompenso cardiaco): 30-45 minuti in più di attività fisica giornaliera possono ridurre del 9% il rischio di sviluppare. I risultati sono basati sull’analisi di dati relativi a oltre 137 mila donne dai 50 ai 79 anni. L’, patologia originata dal cuore che non pompa bene il sangue, si può sviluppare sia in seguito a un infarto, a causa del danno al muscolo cardiaco, sia in a causa di altre malattie come la pressione alta o il diabete: ebbene, la ricerca ha rilevato che essere fisicamente attivi protegge dall’, e più ci si muove più il ...