Rugby – Italseven | i convocati di Vilk per l’ultima tappa del Men 7s Grand Prix Series

Rugby – Italseven maschile : azzurri in raduno a Roma : Italseven maschile: 16 atleti in raduno a Roma dal 3 al 5 settembre Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven maschile, ha reso nota la lista dei sedici atleti che dal 3 al 5 settembre prenderanno parte al raduno di pre-selezione in vista della tappa conclusiva del Grand Prix Series 2018, in programma a Lodz (Polonia) l’8 e 9 settembre. Al termine del raduno verranno selezionati i dodici giocatori che il 6 settembre ...

Rugby – Italseven femminile - verso l’esordio al Women Grand Prix Series : le sensazioni di De Angelis : Italseven femminile verso il Women Grand Prix Series: le parole del tecnico De Angelis Mancano tre giorni all’esordio della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan. Le Azzurre saranno impegnate sabato 1 e domenica 2 settembre nella seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Seven. L’Italia, inserita nella Poule C e in partenza per la Russia nella mattinata di domani, nella fase a gironi del ...