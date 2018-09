Rugby 7 | Grand Prix Series 2018 | i convocati dell’Italia per la tappa di Lodz

Rugby a 7 - Women Grand Prix Series 2018 : sesta piazza per l’Italia femminile a Kazan : Concluso il week-end per la nazionale femminile di Rugby a 7 nel Women Grand Prix Series in quel di Kazan. Le azzurre hanno agguantato in terra russa la sesta piazza al termine di una manifestazione che può essere ritenuta comunque più che sufficiente per la squadra guidata dal neo tecnico Alfredo De Angelis. Dopo il piazzamento nella parte alta del tabellone per quanto riguarda il sabato, le azzurre sono state battute dalle padrone di casa ...

Rugby a 7 - la Nazionale Italiana femminile chiude al sesto posto il Women Grand Prix Series di Kazan : La sconfitta contro l’Irlanda costringe le azzurre ad accontentarsi del sesto posto Si conclude con un sesto posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Rugby Seven. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De Angelis, dopo essersi piazzate nella parte alta del tabellone nella giornata di ieri sono state superate dalle ...

Rugby a 7 : i convocati dell’Italia per l’ultima tappa del Grand Prix Series 2018 : Italia del Rugby a 7 pronta all’ultima tappa del Grand Prix Series 2018: azzurri che saranno in scena a Lodz (Polonia) l’8 e 9 settembre. Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha scelto oggi la lista dei sedici che dal 3 al 5 settembre si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti. Questi i convocati: Jacopo ABRAM (Ruggers Tarvisium) Simone BALOCCHI (Patarò ...

Rugby – Italseven femminile - verso l’esordio al Women Grand Prix Series : le sensazioni di De Angelis : Italseven femminile verso il Women Grand Prix Series: le parole del tecnico De Angelis Mancano tre giorni all’esordio della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan. Le Azzurre saranno impegnate sabato 1 e domenica 2 settembre nella seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Seven. L’Italia, inserita nella Poule C e in partenza per la Russia nella mattinata di domani, nella fase a gironi del ...

Rugby 7 - World Grand Prix Series 2018 : le convocate dell’Italia per la seconda tappa di Kazan : Alfedo De Angelis, CT della Nazionale Italiana di Rugby seven femminile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa delle Women Grand Prix Series che si disputerà a Kazan (Russia) nel weekend del 1-2 settembre. Le azzurre si raduneranno martedì 28 agosto, l’obiettivo è quello di ottenere un bel risultato in una specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le dodici azzurre convocate per ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Exeter 2018 : l’Italia proverà a tornare sul podio in Inghilterra : Terza tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: ad Exeter, in Inghilterra, gli azzurri proveranno a tornare sul podio, come fatto nella prima tappa di Mosca. Il girone dell’Italia però si preannuncia ostico: presente l’Irlanda, che ha vinto le prime due tappe, e la Francia, che già ci ha battuto due volte nella tappa transalpina di Marcoussis. A completare il raggruppamento il fanalino di coda della classifica, la Svezia. Il programma ...

Rugby World Cup 2019 in Giappone - il sindaco di Toyota all'Olimpico a scuola di grandi eventi dalla Fir : Sottolineato allora che la Coppa del Mondo di Rugby è il terzo evento sportivo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, non resta che attendere l'appuntamento dell'autunno 2019 quando il Giappone ...

Rugby – Grand Prix Series 7s : i convocati azzurri di Andy Vilk per Exeter : Italseven maschile: i convocati per il GPS 7s di Exeter. Ufficializzata la lista di Andy Vilk Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei dodici atleti che prenderanno parte al Grand Prix Series di Exeter, terza tappa dei tornei dedicati al Seven targati Rugby Europe. Gli azzurri partiranno nella mattinata di domani per l’Inghilterra dove sabato 7 luglio l’Italia, inserita nella ...

Rugby - Conor O’Shea : “L’Italia ha grandi potenzialità - cresciamo coi giovani. Le vittorie? Dobbiamo giocare al meglio” : L’Italia del Rugby ha trovato un nuovo sponsor di maglia importante per i prossimi sette anni: Cattolica Assicurazioni ha deciso di dare fiducia alla nostra Nazionale con un impegno sostanzioso che andrà avanti fino al 2025, ora spetterà ai giocatori dare il massimo e mantenere alta l’attenzione attorno alla palla ovale magari ottenendo qualche vittoria di prestigio. Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione, ha rinnovato la ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : Italia settima tra gli uomini e nona tra le donne : Si sono conclusi a Marcoussis, in Francia, i tornei del Grand Prix 7s Rugby Europe, massimo torneo continentale riservato alle selezioni nazionali di Rugby a 7: la seconda tappa del torneo maschile è andata all’Irlanda, con l’Italia settima, mentre nella prima tappa del torneo femminile il successo è stato della Francia, con l’Italia nona. Tra gli uomini non cambiano le squadre finaliste rispetto alla tappa russa di Mosca, e ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : l’Italia giocherà per il Challenge Trophy : Non riesce l’impresa all’Italia femminile di Rugby a 7: nella tappa francese del Grand Prix 7s Rugby Europe di Marcoussis, la nostra nazionale non è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale, prima delle escluse per una peggior differenza punti nei confronti della Scozia. La formazione azzurra è stata la peggiore delle tre terze classificate. I primi due incontri sulla carta erano proibitivi ed infatti l’Italia è stata ...