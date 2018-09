Rossi | ' Dopo la MotoGP un anno con le quattro ruote'

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio fare almeno un anno della mia carriera con le auto dopo la MotoGP” : Tra pochi giorni il motomondiale tornerà in Italia, più precisamente a Misano, vicino alle coste della riviera romagnola. Alla viglia del Gran Premio di casa, in uno dei circuiti più amati, Valentino Rossi ha parlato del suo futuro in MotoGP, con e senza il Dottore, in un’intervista per Monster. Per il pilota Yamaha vincere ora non fa provare emozioni diverse rispetto all’inizio della carriera “La sensazione è esattamente la ...

PRossimo turno Serie A - quarta giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv. Si riprende dopo la sosta per le Nazionali : Con la quarta giornata, in programma nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 settembre, riprenderà il campionato di Serie A, dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale in Nations League. Per quanto riguarda le big, la Juventus riceverà il Sassuolo, il Napoli affronterà la Fiorentina, l’Inter sarà di scena contro il Parma, il Milan andrà a Cagliari e la Roma ospiterà il Chievo. Di seguito l’elenco delle partite in ...

Roma - Atalanta : GialloRossi in rimonta dopo l'1-3 nel primo tempo : La Monday Night della seconda giornata di campionato ha regalato, almeno ai tifosi neutrali, un match spettacolare e ricco di emozioni. All'Olimpico di Roma la gara tra Roma e Atalanta è terminata con il risultato di 3-3 con le due squadre che hanno dato vita ad un match esaltante; una partita dalle due facce soprattutto per i capitolini che sono apparsi in modo completamente diverso nel corso dei 90 minuti. L'Atalanta di Gasperini invece è ...

Confermato il tour di Enrico Ruggeri dopo i problemi alle corde vocali : i pRossimi appuntamenti : Il tour di Enrico Ruggeri riprenderà da dove si è fermato. L'artista di Mistero è quindi pronto a tornare sul palco dopo la paura dei giorni scorsi, nei quali aveva annunciato uno stop per problemi di salute che l'avrebbero tenuto sul palco in attesa di accertamenti. Dai controlli medici effettuati, non è risultato niente di preoccupante, se non un edema alle corde vocali di semplice trattamento. L'annuncio è arrivato direttamente sui suoi ...

MotoGp – Valentino Rossi felice dopo le Fp2 di Silverstone : “giornata positiva! Su consiglio di Viñales abbiamo provato…” : Nonostante l’ottavo tempo fatto registrare nelle Fp2, Valentino Rossi resta positivo ed esalta l’ottimo lavoro svolto in vista alla vigilia delle qualifiche di Silverstone È stato un venerdì positivo per la Yamaha, stando a quanto ha raccontato Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano ha concluso in 8ª posizione le Fp2 sul tracciato di Silverstone ma è rimasto comunque soddisfatto del lavoro svolto durante ...

MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi : “Misano? Tanto lavoro e poche novità. Iwata? Dopo le scuse non so…” : Valentino Rossi tradisce un po’ di disappunto per il lavoro svolto a Misano e taglia corto sulal questione ‘scuse’ che la Yamaha espresso verso i piloti Dopo le qualifiche in Austria Il GP di Silverstone si avvicina e per la Yamaha i segnali non sembrano essere positivi. Mentre la Honda ha Marquez in testa al Motomondiale e la Ducati si gode il buon momento di forma di Jorge Lorenzo, per la Yamaha solo Tanto lavoro alla ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Dopo Santorini - relax in montagna. La foto che fa impazzire l’ex naufraga : Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano in montagna per una nuova vacanza insieme. Nonostante la coppia abbia ricevuto molte critiche, sembra vero amore(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:35:00 GMT)

MotoGp – Valentino Rossi motivato per Silverstone : le prime parole del Dottore dopo i test di Misano : Le sensazioni di Valentino Rossi in vista del Gp di Silverstone: le parole del Dottore dopo i test di Misano, in partenza per la Gran Bretagna dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

Dopo Gomez e De Rossi - anche Pezzella potrebbe ribellarsi in onore di Astori : Da quanto riferito ai microfoni di Sky Sport, però, il suo non sarebbe stato un atto di ribellione: la misura della fascia standard - troppo larga per il suo braccio - lo ha portato a indossarne una ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : dopo le coppie arrivano due tentatori - Davide Rossi e Melissa Castagnoli : Il figlio del noto cantante e l'ex fidanzata di Mario Balotelli sono i primi due nomi ufficiali tra i single che faranno parte del cast del reality in versione Vip.

Torino-Roma 0-1 - Serie A 2018-2019 : Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali gialloRossi : La Roma inizia bene la Serie A 2018-2019 sconfiggendo il Torino per 1-0. Vittoria soffertissima in trasferta per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno però ampiamente meritato contro la squadra di Walter Mazzarri. Decisiva la rete di Edin Dzeko allo scadere dopo che i capitolini avevano preso tre pali e creato molteplici occasioni da gol: ottimo debutto di Pastore, bell’esordio di Kluivert, il centravanti bosniaco ha come sempre ...

Serie A - Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa verso il rinvio dopo la tragedia di Genova : decisione definitiva entro le pRossime ore : Serie A, tutta la prima giornata verso il rinvio – Potrebbe essere rinviata tutta la giornata del campionato di Serie A dopo la tragedia di Genova con il crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto tutta l’Italia. “Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ha precisato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del vertice che ha presieduto in Prefettura a Genova. “I ...

F1 - la McLaren valuta il dopo Alonso : line-up nuova di zecca in vista della pRossima stagione : Non solo Fernando Alonso, anche Stoffel Vandoorne lascerà probabilmente il team di Woking: i nomi dei sostituti potrebbero essere Sainz e Lando Norris Il dopo Alonso è già cominciato in casa McLaren, il team di Woking infatti è a caccia del sostituto dello spagnolo ma non solo. Anche Stoffel Vandoorne è in procinto di lasciare la scuderia, visti i deludenti risultati ottenuti finora. Photo4 / LaPresse Zak Brown ha già l’accordo con ...

MotoGp – Valentino - che dolcezza! Il gesto tenerissimo di Rossi alla sua M1 dopo il Gp d’Austria [VIDEO] : La dolcezza infinita di Valentino Rossi: il tenero gesto del Dottore dopo il Gp d’Austria di ieri al Red Bull Ring Weekend amaro in casa Yamaha, quello al Red Bull Ring: i piloti ufficiali hanno passato dei giorni davvero complicati, quasi infernali, ricevendo anche le scuse dal team project Tsuya dopo le disastrose qualifiche di sabato. Il Dottore è comunque riuscito in una positiva rimonta, dal 14° al 6° posto, che gli permette di ...