Rossi | A Misano per fare cose belle

MotoGP - Rossi : 'Misano? Vogliamo lottare per il podio' : ' È sempre speciale quando arrivi al tuo GP di casa'. Secondo nella classifica piloti della MotoGP, a 59 lunghezze dal leader Marc Marquez, Valentino Rossi proverà a ridurre il gap dallo spagnolo nel ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Lotterò per il podio - speciale correre in casa” : Valentino Rossi si sta preparando in vista dell’attesissimo GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà sull’amato circuito di Misano Adriatico, praticamente a casa sua. Il Dottore non vede l’ora di tornare in sella alla sua Yamaha dopo la non disputa della gara di Silverstone e spera di potere ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico, la speranza del centauro di Tavullia è naturalmente ...

MotoGp Misano - la carica di Rossi e Dovizioso : nella gara "di casa" nessuno vuole deludere : Ducati probabile protagonista a Misano per il Gp di San Marino. Per Dovizioso è il Gp di casa, ma anche Rossi punta al podio...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell'amata Misano : In primo luogo il campione del mondo in carica, e leader della classifica generale, Marc Marquez . Lo spagnolo ha distanziato il pesarese di ben 59 punti e, senza mezzi termini, punta a chiudere ogni ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto per Misano : “voglio il podio!” : La MotoGp arriva a Misano per il GP nel quale Valentino Rossi si trova certamente a suo agio, il pilota Yamaha alla ricerca del podio Valentino Rossi è carico come una molla in vista del GP di casa di Misano. Il pilota della Yamaha, dopo la sosta forzata a Silverstone, ha voglia di tornare in pista: “È sempre speciale gareggiare nel GP di casa. Ci saranno molti amici e fan sul circuito e faremo il possibile per renderlo un buon ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell’amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal “Marco Simoncelli” di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata, ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano : Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la ...

MotoGp - 'Benvenuti a casa' - Valentino Rossi invita i fan al Gp di Misano [VIDEO] : 'Benvenuti a casa', questa la frase del nove volte campione del mondo nel video di 'presentazione' del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini pubblicato sulle pagine ufficiali Next stop: #...

MotoGp – “Benvenuti a casa” - Valentino Rossi invita i fan al Gp di Misano [VIDEO] : Valentino Rossi invita tutti i tifosi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il video della MotoGp col Dottore protagonista Manca sempre meno al grande appuntamento col Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di poter tornare in pista, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dopo il deludente weekend a Silverstone dove è stato cancellato il Gp della Gran Bretagna a causa delle ...

MotoGp Yamaha - Rossi sui test a Misano : «Abbiamo lavorato molto» : TORINO - Misano è stata una tappa fondamentale per le scuderie. Tra le varie prove, le indicazioni non sono affatto mancate. Tra i piloti che più hanno provato c'è da rimarcare Valentino Rossi. Il ...

MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi : “Misano? Tanto lavoro e poche novità. Iwata? Dopo le scuse non so…” : Valentino Rossi tradisce un po’ di disappunto per il lavoro svolto a Misano e taglia corto sulal questione ‘scuse’ che la Yamaha espresso verso i piloti Dopo le qualifiche in Austria Il GP di Silverstone si avvicina e per la Yamaha i segnali non sembrano essere positivi. Mentre la Honda ha Marquez in testa al Motomondiale e la Ducati si gode il buon momento di forma di Jorge Lorenzo, per la Yamaha solo Tanto lavoro alla ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato per Silverstone : le prime parole del Dottore dopo i test di Misano : Le sensazioni di Valentino Rossi in vista del Gp di Silverstone: le parole del Dottore dopo i test di Misano, in partenza per la Gran Bretagna dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

MotoGP - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...