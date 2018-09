Ronaldo-Juventus | Morata | “L’ho saputo prima dei Mondiali”

Juventus - Barzagli : “Ronaldo sa vincere le finali - noi più forti” : “Abbiamo lavorato per essere al livello delle più forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions, ma giocandoci le altre due andando fuori ai quarti”. Lo dice Andrea Barzagli, difensore della Juventus, che ieri sera ha ricevuto il premio “Carriera Esemplare Gaetano Scirea” a Cinisello Balsamo. “Abbiamo preso Ronaldo, un giocatore che sa come si vincono le ...

Nazionale - Bernardeschi : "Talenti italiani ci sono"/ Sulla Juventus : "Cristiano Ronaldo ci ha dato tanto" : Nazionale, Bernardeschi: "Talenti italiani ci sono". Ultime notizie Italia, il fantasista di Carrara Sulla Juventus: "Cristiano Ronaldo ci ha dato tanto"

Barzagli e la Champions alla Juventus : “Cristiano Ronaldo sa come fare” : Cristiano Ronaldo deve portare per mano la sua Juventus sino alla conquista della Champions League, anche Barzagli lo tira in ballo La Juventus sente il peso dei favori del pronostico per quanto concerne la Champions League, o forse dovremmo dire che tale peso è tutto su Cristiano Ronaldo? Sì perchè spesso e volentieri i suoi compagni lo tirano in ballo quando si parla di Champions, come fatto oggi da Barzagli, premiato al ‘Memorial ...

Juventus : riprendono gli allenamenti con Ronaldo : Mentre Allegri assapora il primo ‘anticipo’ di Champions League a Nyon, al forum degli allenatori europei, alla Continassa di Torino la Juventus ha ripreso l’attività dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico. Otto i calciatori a disposizione del collaboratore tecnico Dolcetti e dello staff rimasto a Torino per riprendere il lavoro: l’obiettivo è la ricerca della miglior forma in vista della ripresa con il ...

Messi incorona la Juventus : “con Cristiano Ronaldo è favorita per la Champions League” : Leo Messi sorpreso dal trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione argentino però non ha dubbi: bianconeri favoriti per la Champions League Cristiano Ronaldo vs Messi, la sfida che ha infiammato non solo la Liga, ma anche l’intero calcio mondiale da almeno 10 anni a questa parte. Una lotta fra i due fuoriclasse che si sono contesi campionato spagnolo, Champions League e Pallone d’Oro, anno dopo dopo anno. ...

MESSI : "JUVENTUS CON CRISTIANO Ronaldo FAVORITA PER LA CHAMPIONS"/ Fedeltà al Barcellona : "non me ne vado" : MESSI: "Juventus con CRISTIANO RONALDO FAVORITA per la Champions". Ultime notizie, il fuoriclasse del Barcellona sottolinea: "Il Real Madrid si è indebolito"

Juventus - l'attacco di 'Marca' a Cristiano Ronaldo : Per Rodriguez però il futuro di Ronaldo appare quasi segnato: 'Credo sia ancora il miglior giocatore del mondo, ma senza la sua 'famiglia merengue', con tutti i giocatori che mettevano la loro magia ...

Ronaldo junior segna 4 gol alla prima partita con gli Under 9 della Juventus : Lo sguardo scuro, un occhio pesto. E ancora a secco. Così, Cristiano Ronaldo è uscito dallo stadio Tardini di Parma, dopo la vittoria dei suoi sugli emiliani per 3-0. Ma per papà che non segna, c'è un ...

'A Bola' tranquilizza la Juventus : 'A settembre Ronaldo si scatena' : TORINO - Tre partite da titolare in campionato e nessun gol. Cifre che non porterebbero sul banco degli imputati un attaccante normale, ma che fanno rumore se riguardano Cristiano Ronaldo arrivato ...

VIDEO Il figlio di Cristiano Ronaldo si scatena : quattro gol con la Juventus Under 9! E il papà non segna… : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare in Serie A, il fenomeno portoghese è rimasto a secco dopo le prime tre partite giocate nel nostro campionato ma a portare il sorriso in famiglia ci pensa il figlioletto che ha segnato ben quattro gol nella sua prima partita con la Under 9 della Juventus. Con il numero 7 sulle spalle, proprio come il papà, Cristiano Ronaldo Junior è stato assoluto protagonista nella vittoria per 5-1 sul Lucento. ...

CRISTIANO Ronaldo - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie : no al Portogallo - lavorerà con Allegri : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi