Vaccini. Marco Di Maio - Pd - : RetRomarcia di Lega e M5S - resta obbligo per iscrizione nidi e materne : "Attendiamo l'approvazione definitiva della modifica - conclude -, ma quel che conta di più è che la ragione ha prevalso sulla follia, che la scienza ha vinto sull'ideologia, che hanno prevalso le ...

Vaccini. Marco Di Maio : "RetRomarcia di Lega e M5S - resta l'obbligo per iscrizione a nidi e materne" : Cronaca , Politica , Sanità

Roma : M5s ritira la delibera sulla congestion charge per il traffico in centro : Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha ritirato la delibera contenente le linee di indirizzo in materia di 'congestion charge', ovvero la nuova disciplina per l'accesso a pagamento in centro storico a partire dal 2020. Decisione che arriva dopo quella che ieri è apparsa come una spaccatura del gruppo M5s in Assemblea capitolina sul testo presentato dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, facendo ...

Roma - M5S ritira delibera su Ecopass. Pacetti : M5S è compatto : Roma, 5 set., askanews, - Il M5S ha ritirato la delibera 75/2018 contenente la previsione dell'introduzione dell'Ecopass, la tassa d'ingresso per le auto provate all'anello ferroviario della città. '...

Vaccini - retRomarcia Lega-M5S : Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso". "Durante le audizioni, i medici, i pediatri e gli esperti degli Istituti ...

Saluto Romano a funerali : esposto M5s : Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri, motiva l'esposto-denuncia che ha presentato oggi in Procura a Sassari, dopo la bufera politica e mediatica sul Saluto fascista che ha ...

Romano (Pd) vs Mussolini : “Fico inascoltato nel M5s - gli propongo di iscriversi al nostro partito”. “Siete disperati” : “Dato che Fico non lo ascolta nessuno nel Movimento 5 stelle, gli propongo di iscriversi al Partito democratico”. La provocazione arriva da Andrea Romano, deputato del Pd, ospite a Coffee Break su La7. “Siete dei disperati” è stata la replica di Alessandra Mussolini. Ieri, lunedì 3 agosto, Roberto Fico ha partecipato alla Festa dell’Unità di Ravenna ed è stato lungamente applaudito – e apprezzato – dai ...

Canili Roma Capitale. Massaro : “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci” : Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali” “Questa mattina, in occasione della seduta della Commissione Trasparenza di Roma Capitale convocata per esaminare l’attuale situazione dei Canili comunali, ho evidenziato la necessità – dichiara Pietrangelo Massaro, Dirigente di Forza Italia Roma – che gli uffici competenti del Dipartimento Ambiente provvedano ad ...

Roma. M5S : la capitale tra le 10 città con miglior reputazione al mondo : ROMA – “Dritta nella top ten. Roma, sotto la guida M5s, entra nella classifica delle dieci citta’ con la migliore reputazione al mondo. Sul gradino piu’ alto del podio c’e’ Tokyo, sul secondo Sydney, sul terzo Copenaghen. E al settimo posto Roma”. Cosi’ in un post su facebook il MoVimento 5 stelle di Roma. “City RepTrak, elaborata dalla Reputation Institute, ogni anno prende in esame la ...

Ignazio Marino : "Non torno in politica"/ Ex sindaco Roma : "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Pd..." : Ignazio Marino: "Non torno in politica". Ultime notizie, l'ex sindaco di Roma a tutto tondo: "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Partito Democratico..."(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)

'Romanizziamo i barbari' - dice Orsina su Lega e M5s : Roma. Alla fine, la frase che valga come sintesi del suo ragionamento, seppure un poco controvoglia, è lui stesso a darla. Lo fa quasi lasciandosela sfuggire di bocca, Giovanni Orsina, quando dice che ...