Roma - M5S ritira delibera su Ecopass. Pacetti : M5S è compatto : Roma, 5 set., askanews, - Il M5S ha ritirato la delibera 75/2018 contenente la previsione dell'introduzione dell'Ecopass, la tassa d'ingresso per le auto provate all'anello ferroviario della città. "...

Vaccini - retRomarcia Lega-M5S : Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso". "Durante le audizioni, i medici, i pediatri e gli esperti degli Istituti ...

Saluto Romano a funerali : esposto M5s : Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri, motiva l'esposto-denuncia che ha presentato oggi in Procura a Sassari, dopo la bufera politica e mediatica sul Saluto fascista che ha ...

Vaccini - torna obbligo del certificato a scuola?/ RetRomarcia M5s e Lega : di nuovo in pista decreto Lorenzin : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Romano (Pd) vs Mussolini : “Fico inascoltato nel M5s - gli propongo di iscriversi al nostro partito”. “Siete disperati” : “Dato che Fico non lo ascolta nessuno nel Movimento 5 stelle, gli propongo di iscriversi al Partito democratico”. La provocazione arriva da Andrea Romano, deputato del Pd, ospite a Coffee Break su La7. “Siete dei disperati” è stata la replica di Alessandra Mussolini. Ieri, lunedì 3 agosto, Roberto Fico ha partecipato alla Festa dell’Unità di Ravenna ed è stato lungamente applaudito – e apprezzato – dai ...

Canili Roma Capitale. Massaro : “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci” : Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali” “Questa mattina, in occasione della seduta della Commissione Trasparenza di Roma Capitale convocata per esaminare l’attuale situazione dei Canili comunali, ho evidenziato la necessità – dichiara Pietrangelo Massaro, Dirigente di Forza Italia Roma – che gli uffici competenti del Dipartimento Ambiente provvedano ad ...

Roma. M5S : la capitale tra le 10 città con miglior reputazione al mondo : ROMA – “Dritta nella top ten. Roma, sotto la guida M5s, entra nella classifica delle dieci citta’ con la migliore reputazione al mondo. Sul gradino piu’ alto del podio c’e’ Tokyo, sul secondo Sydney, sul terzo Copenaghen. E al settimo posto Roma”. Cosi’ in un post su facebook il MoVimento 5 stelle di Roma. “City RepTrak, elaborata dalla Reputation Institute, ogni anno prende in esame la ...

Ignazio Marino : "Non torno in politica"/ Ex sindaco Roma : "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Pd..." : Ignazio Marino: "Non torno in politica". Ultime notizie, l'ex sindaco di Roma a tutto tondo: "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Partito Democratico..."(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)

'Romanizziamo i barbari' - dice Orsina su Lega e M5s : Roma. Alla fine, la frase che valga come sintesi del suo ragionamento, seppure un poco controvoglia, è lui stesso a darla. Lo fa quasi lasciandosela sfuggire di bocca, Giovanni Orsina, quando dice che ...

Roma - alla Magliana la maggioranza in bilico : il M5S spaccato sul viadotto : Il «ponte della discordia» alla Magliana ha aperto la terza crisi di fila in un municipio a guida stellata. Dopo lo scioglimento di Garbatella e Montesacro , VIII e III, poi persi dai grillini alle ...

OSTIA - LA TESTATA DI SPADA DIVENTA UNO SPOT : SCOPPIA LA BUFERA/ Roma - M5s : "volevamo sdrammatizzare" : OSTIA, "ti do una capocciata": SPOT con citazione a Roberto SPADA. Ultime notizie Roma, BUFERA sui social network: pubblicità commissionata da X Municipio(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:23:00 GMT)

Santori-Corsi (LEGA) : Roma - continua sgretolamento M5S : Roma – “Mentre solo ieri la Lega sbarcava in Campidoglio e in ulteriori 7 municipi grazie all’adesione di ben 11 consiglieri, già oggi si registrano nuove adesioni al progetto di Matteo Salvini guidato nel Lazio dal deputato Francesco Zicchieri. Diamo il benvenuto a Chiara Tacchia, consigliera del V Municipio, che questa mattina ha formalmente aderito alla Lega lasciando il M5S con cui era stata eletta nel 2016. Chiara rappresenterà un ...

Tav come lo stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...