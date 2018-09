Roma | il 24 e 25 settembre “The young side of Lymphoma” | un grande confronto tra giovani

Serie A - ufficiali date e orari di anticipi e posticipi fino alla 16esima giornata : sabato 29 settembre alle 15.00 Roma-Lazio - alle 18.00 ... : Il derby Roma-Lazio e il big match Juventus-Napoli, entrambe in programma sabato 29 settembre, si giocheranno rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18. Lo ha disposto la Lega di Serie A che ha reso ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 5 settembre : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede una giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nelle ore diurne. Nel Lazio tempo stabile e soleggiato su tutta la regione al mattino così come al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 5 settembre Giornata all’insegna del tempo stabile sulla Capitale con sole prevalente nelle ore diurne e ampie schiarite anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra ...

CELL - RAI 4/ Info streaming del film tratto dal Romanzo di Stephen King (oggi - 3 settembre 2018) : CELL, il film di fantascienza in onda su Rai 4 oggi, lunedì 3 settembre 2018. Nel cast: John Cusack, Samuel L. Jackson e Isabelle Fuhrman, alla regia Tod Williams. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:39:00 GMT)

Romanzo criminale - Rete 4/ Info streaming e trama del film con Pierfrancesco Favino (oggi - 3 settembre 2018) : Su Rete 4 va in onda oggi, 3 settembre, il film Romanzo criminale diretto da Michele Placido. Nel cast troviamo Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Il porcino in tutte le salse torna a Oriolo Romano 14-23 settembre : Ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo e i più piccoli potranno divertirsi le domeniche pomeriggio con i ludobus, il sabato e la domenica con i gonfiabili e con il battesimo della ...

Dal 20 al 23 settembre torna a Roma la settimana del bondage : ... e performer piu' note, l'italiana Red Lily, dal 20 al 23 settembre 2018 Ritual The Club torna con Rome bondage Week: 27 artisti delle corde per 40 ore di workshop, performance, spettacoli, peer rope,...

Roma : Teatro Argentina - Jerome Bel in prima nazionale con GALA e 20 danzatori e non professionisti 9 e 10 settembre : Roma – La danza torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Argentina il 9 e il 10 settembre (ore 20) con il debutto in prima nazionale della nuova opera del coreografo francese Jérôme Bel che crea GALA con 20 danzatori e non professionisti selezionati a Roma, nell’ambito di ‘Grandi Pianure’, vetrina sulla coreografia dedicata agli spazi sconfinati della danza contemporanea, a cura di Michele Di Stefano. GALA offre un ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 4 settembre : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo stabile per gran parte della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Nel Lazio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 4 settembre Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Asciutto anche in serata. Temperature comprese ...

Romanzo Criminale film stasera in tv 3 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Romanzo Criminale è il film stasera in tv lunedì 3 settembre 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Michele Placido con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Romanzo Criminale film stasera in tv: cast e ...

Aeroporti di Roma - navetta da lunedì 3 settembre per aggirare chiusure Ponte della Scafa : Teleborsa, - Dalle prime ore del mattino di lunedì 3 settembre si corre ai ripari per aggirare i problemi di trasporto causati dalla chiusura al traffico del Ponte della Scafa a Roma, che sarà ...

Il Pd scende in piazza contro il governo “che semina odio” : maxi-manifestazione a Roma il 29 settembre : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha indetto una maxi-manifestazione a Roma per il prossimo 29 settembre per protestare contro il governo Lega-Movimento 5 Stelle e contro "chi semina odio": "Sarà ‘la piazza per l’Italia che non ha paura’. Possiamo e dobbiamo costruire una prospettiva di speranza per il Paese. Tanti lo chiedono".Continua a leggere