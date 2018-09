Roma | due ragazzi si perdono nei boschi di Monte Gennaro | ritrovati

Torna a preoccupare la Febbre del Nilo : altri due morti in Emilia Romagna : Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è ...

Roma - ancora bagni a Fontana di Trevi - due uomini bloccati mentre cercavano di tuffarsi : Hanno cercato di entrare nella vasca della Fontana di Trevi. Ma stanotte le due persone, un italiano di 34 anni e un coetaneo peruviano, sono stati bloccati da una pattuglia della polizia Locale, I ...

Roma - carambola tra auto : suv schiaccia una citycar. Due feriti : Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto ...

Roma - carambola tra auto : suv schiaccia una citycar. Due feriti : Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto...

Settantenne investita due volte a Roma - giallo sull’agguato : La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. L’auto, rubata a marzo, è stata bruciata vicino al luogo dell’investimento. Si indaga sulle conoscenze della donna, un’immobiliarista con il marito, dal quale si è separata da poco

LIVE Milan-Roma - cronaca e risultato in tempo reale 1-1 : il Var annulla due gol : risultato LIVE Milan-Roma 1-1 85′ – Corner Milan e palla per Suso, che tenta la conclusione di sinistro dal limite dell’area. Olsen non si fa sorprendere e, seppur con qualche difficoltà, riesce a cavarsela. 83′ – Ultimo cambio per Gattuso, che decide di giocarsela con due punte in questo finale di gara. Entra Cutrone al posto di Jack Bonaventura. 81′ – Esordio in rossonero per Samu Castillejo. Lo ...

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Sorteggio a due facce per l'Italia Juve-Roma ok - Inter-Napoli no : Domenico Latagliata CR7 contro lo United che è stato suo. La Roma nel girone del Real Madrid campione in carica. Il Napoli contro Buffon e il Psg, l'Inter chiamata a guardare in faccia Messi. In ...

Roma : Marcano-Karsdorp - occasione per due : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma, tattica verso il Milan: De Rossi e Nzonzi ancora insieme

Speciale energia : Romania-Moldova - ministro Economia Andrusca - 'eccellente' cooperazione energetica tra due paesi : Bucarest, 29 ago 14:15 - , Agenzia Nova, - La cooperazione della Romania con la Moldova nel settore energetico è "eccellente", così come le relazioni economiche e commerciali, ma... , Rob,

Roma e Inter - la sfida si sposta dal campo a Twitter : l'addio di Strootman apre la guerra tra i due club : Inter - Roma , una sfida all'ultimo tweet. Nella giornata di ieri, martedì 28 agosto, è andata in scena su Twitter una divertente battaglia a colpi di meme. A innescare la miccia è stato un video ...

Inter-Roma - le scintille arrivano via social : tweet pungenti tra le due società per colpa di… Strootman : Il Marsiglia ha annunciato l’ingaggio di Strootman, chiedendo poi alla Roma un commento sul tweet: da lì è partita una vera e propria guerra social con l’Inter Una guerra social vera e propria, che vede come protagonisti la Roma e l’Inter. Il tutto parte con l’annuncio del Marsiglia che, con un tweet alquanto particolare, ufficializza l’ingaggio di Kevin Strootman, chiedendo poi al profilo inglese del club ...

Formazioni Milan-Roma - Gattuso pensa a due possibili cambi in difesa : Mancano tre giorni alla partita contro la Roma e Gattuso inizia a pensare alla possibile formazione che affronterà i giallorossi. Il tecnico milanista, in particolare, sarebbe rimasto deluso dalla prestazione offerta dalla propria squadra in fase difensiva e, per questo, potrebbero esserci ben due cambi nel reparto arretrato dei rossoneri. Il primo riguarda Mattia Caldara, che quasi certamente prenderà il posto di Musacchio e giocherà al ...

Tratta Roma-Beirut di Alitalia : muore bimba di due anni - era gravemente malata : Una vicenda drammatica e che senza dubbio farà riflettere chiunque leggerà questo articolo. Già, perché quello che è accaduto a bordo di un aereo di Alitalia durante il volo Roma-Beirut ha il sapore di una vera e propria tragedia: una bambina di due anni ha perso la vita durante la Tratta costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Bari, dove il personale del pronto soccorso è immediatamente intervenuto per cercare di ...