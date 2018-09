Roma | Di Francesco riapre il suo laboratorio

Roma - l’ombra di Conte aleggia su Di Francesco : Eusebio Di Francesco è il primo allenatore del nostro campionato che sembra già essere traballante, dopo tre gare in Serie A qualcosa non torna Indeciso nel modulo e nelle scelte, mal ripagato dai suoi dal punto di vista del gioco e dei risultati, Eusebio Di Francesco deve fare i conti per la prima volta con una robusta Contestazione dei tifosi giallorossi. Non pochi, specie sulle emittenti che si occupano di Roma, hanno invocato ...

Roma - Kluivert a Di Francesco : "Voglio essere titolare" : A Trigoria parlano poco, perché il club, consapevole del momento non semplicissimo, cerca di tutelarli da una piazza già sul piede di guerra. In nazionale, invece, i calciatori della Roma si lasciano ...

Roma - Di Francesco corre ai ripari. Torna di moda il 4-3-3 : Il tecnico abruzzese prova a dare stabilità ai suoi cancellando i tanti esperimenti estivi che, complice la rivoluzione sul mercato, hanno tolto compattezza alla rosa

Roma - Kluivert sms a Di Francesco : "Voglio essere titolare" : Roma, Nzonzi torna a casa da campione del mondo: commozione a Colombes continuita' - L'ambientamento procede bene, ma adesso il giovane Justin si aspetta di più: 'Voglio diventare titolare, sono ...

Roma - la panchina dell'allenatore Di Francesco è già traballante : ... sostituito dallo svedese Olsen che sinora aveva giocato solamente in Danimarca, non certo un campionato particolarmente competitivo, stanno avendo sicuramente un peso specifico elevato nell'economia ...

Lista Champions - ecco i 25 della Roma : rosa al completo per Di Francesco : Roma Lista Champions League 2018-2019. La Roma è stata inserita nel girone G di Champions League insieme ai campioni in carica (nelle ultime tre edizioni consecutive) del Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen. L’esordio dei giallorossi nella competizione è previsto proprio contro gli spagnoli al Santiago Bernabeu il prossimo 19 settembre. Roma Lista Champions […] L'articolo Lista Champions, ecco i 25 della Roma: rosa al completo ...

Roma - Di Francesco è già a rischio esonero - i possibili sostituti : Nonostante siano passate solamente tre partite di campionato, il futuro professionale sulla panchina della Roma di Di Francesco sarebbe gia' a rischio. Secondo il noto sito Calciomercato.com, potrebbe essere decisivo il mese di settembre per l'allenatore ex Sassuolo, che a parte la Champions League dove affrontera' nella prima giornata il Real a Madrid, avra' sicuramente un calendario agevole in Serie A. Affrontera' infatti Chievo, Bologna, ...

Roma - Mancini o Di Francesco - con Zaniolo chi ha ragione? : Non capita tutti i giorni e, soprattutto,non capita a tutti i calciatori di essere convocati in Nazionale, quella vera, senza aver giocato neppure un secondo in Serie A. E, in questi casi, l'...

Roma - Di Francesco : sveglia in tre mosse : Il reset immediato della Roma, dopo la settimana dell'involuzione , 1 punto nei match contro l'Atalanta e il Milan, , è il passaggio obbligato in questa fase della stagione.

Roma - DI FRANCESCO FA MEA CULPA DOPO LA CONTESTAZIONE/ Gli ultras insorgono "Le cessioni i vostri trofei" : I tifosi della ROMA contestano società, squadra e allenatore DOPO la sconfitta subita contro il Milan. Ambiente teso nella capitale, Di FRANCESCO fa mea CULPA.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:01:00 GMT)

Roma - Di Francesco amareggiato : “altro primo tempo regalato” : “Abbiamo regalato un tempo al Milan, poi la squadra è cresciuta. Peccato aver preso il gol all’ultimo, abbiamo pagato pesantemente una ingenuità”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta col Milan a San Siro. “E’ andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste”, ha aggiunto. “Noi partiamo un po’ a ritmo ridotto e ...