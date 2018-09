Roma | bus in fiamme tra le case | paura nella notte a Bellegra

Roma - chiuse 10 stazioni della metro A : incendio in una galleria di servizio. Migliaia a caccia del bus : Pendolari nel caos a Roma . Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Lo stop al servizio dopo la segnalazione ...

Roma : fatto sgomberare insediamento abusivo a piazzale Magellano : Roma – L’insediamento abusivo, presso piazzale Magellano, e’ stato oggetto di intervento odierno coordinato dal X Municipio di Roma Capitale in sinergia con Polizia Locale, Capitaneria di Porto, Ama e Servizio Giardini. L’occupante, una signora straniera, che aveva creato un rifugio di fortuna nelle vicinanze della spiaggia libera “Il Curvone”, e’ stata assistita dal personale della Sala Operativa dei ...

Roma - autobus Atac a fuoco : paura sull’Aurelia Antica/ Ultime notizie incendio - è il 21esimo da inizio 2018 : Roma, autobus Atac a fuoco: paura sull'Aurelia Antica, era vuoto perchè tornava in deposito. Ultime notizie, è il 21esimo mezzo incendiato da inizio 2018: l'odissea dei trasporti pubblici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Ancora un autobus in fiamme a Roma : Roma, 4 set., askanews, - A Roma un autobus dell'Atac è andato a fuoco ieri sera mentre stava rientrando in un deposito in Via Aurelia Antica. Sul posto, intorno alle ore 22, è intervenuta una squadra ...

Fermato a Stazione Tibus a Roma - dentro al trolley 3 - 5 kg marijuana : Roma, 2 set., askanews, - Proseguono i controlli nell'area dell'AutoStazione 'Tibus', da parte dei Carabinieri. La scorsa notte, i carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato l'ennesimo ...

Roma - bus turistici e Ncc abusivi : i furbetti della targa estera - 2mila multe non pagate : Stretta sui furbetti delle targhe estere: bus turistici in particolare, ma anche Ncc abusivi, spesso collegati a B&B o hotel, o auto a noleggio che transitano liberamente nella Ztl senza permessi, ...

Travolta e uccisa da un bus a 22 anni : adesso emerge la verità choc. L’incidente è avvenuto a Roma : Caterina Pangrazi era morta investita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all’altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che la 22enne stesse attraversando la strada quando era finita Travolta dal mezzo turistico di un’azienda italiana. Inutili i soccorsi: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L’incidente davanti a decine di ...

Bus imbrattato a Roma - denunciata la figlia di Asia Argento : L'esposto è stato mandato in Procura pochi giorni fa. L'Atac ha denunciato, come rivela Il Messaggero, l'imbrattamento di un bus messo in atto dalla figlia di Asia Argento e del...