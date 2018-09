Roma | 40 dei immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti | perse le loro tracce La

Dopo 40 anni torna Venditti con 'Sotto il segno dei Pesci' : album e doppio concerto a Roma : A 40 anni di distanza torna 'Sotto il segno dei Pesci': una riedizione dello storico album di Antonello Venditti uscirà il 21 settembre in versione doppio cd, vinile e Box Super Deluxe contenente il ...

Longines Global Champions Tour di Roma : presentata allo Stadio dei Marmi la 4° edizione : Ad intervenire nel corso della cerimonia importanti esponenti delle istituzioni e del mondo dell'equitazione. Il primo a parlare è stato il senatore Claudio Barbaro, membro della VII Commissione permanente, istruzione pubblica, beni culturali,: 'Il Global Champions Tour è un circuito ...

Dal 21 al 30 settembre la Romagna ospita il Festival Internazionale dei burattini Arrivano dal Mare! : Un Festival che ha come titolo GenerAzioni, perché oltre agli spettacoli, ospiterà il 24 settembre presso la Sala Convegno dell'Autorità Portuale di Ravenna, il convegno Internazionale 'Per una ...

Annunciato l’instore tour dei TiRomancino per Fino a qui : tutte le info sugli eventi firma copie : L'instore tour dei Tiromancino per Fino a qui è finalmente ufficiale. Il gruppo di Federico Zampaglione è pronto a tornare con una nuova serie di eventi firma copie con i quali raggiungeranno i fan desiderosi di incontrarli e di avere una firma sulla loro copia del disco. Si parte con la prima data del 29 settembre a Milano, per continuare nei giorni successivi Fino ad arrivare alla Feltrinelli di Torino per l'ultimo appuntamento. Come ...

Torna a Roma la 'Formula 1' dei cavalli : 15ª tappa Longines Global Tour al Foro Italico : ... ben 240 i cavalli che calcheranno l'arena di uno Stadio dei Marmi vestito a festa per un evento 'Globale' che sarà distribuito in oltre 90 Paesi del mondo. L'Italia sarà rappresentata da otto ...

Pedaggi A24-A25 - Manifestazione dei sindaci abruzzesi e laziali il 19 settembre a Roma : L'Aquila - sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro-Pedaggi delle autostrade A24-A25", hanno formulato una nuova richiesta di incontro al ministro di infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli da calendarizzare in concomitanza con la Manifestazione organizzata per il prossimo 19 settembre dalle ore 10.30 al piazzale della sede ministeriale. Ne danno notizia con una nota gli stessi ...

Roma - Schick sul momento no dei giallorossi : “La squadra è buona - ma c’è un po’ di confusione” : La Roma di Eusebio Di Francesco non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: dopo la vittoria di Torino, la squadra giallorossa ha pareggiato in casa contro l’Atalanta e perso allo scadere a San Siro contro il Milan. Ciò che si è notato in queste prime tre gare di campionato è stata l’assenza di un assetto tattico stabile, così Patrik Schick dal ritiro della Repubblica Ceca ha dichiarato ai media locali che ...

Lista Champions Roma : la rosa e l’elenco dei giocatori. I 25 giallorossi per l’Europa : Non ci sono grosse sorprese tra i 25 nomi presenti nella Lista della Roma per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra capitolina sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Roma per la Champions League 2018-2019: 1 OLSEN Robin Patrick 2 KARSDORP Rick 3 PELLEGRINI ...

Giglia Marra incanta il pubblico del 75° festival di Venezia e conquista il web con "Noi Casomai" dei TiRomancino : L'attrice Giglia Marra , protagonista del nuovo video dei Tiromancino 'Noi Casomai' presentato nelle Giornate degli Autori del 75° festival di Venezia, ha incantato il pubblico con la sua ...

Noi Casomai dei TiRomancino - testo e significato : una dedica alle donne che riportano luce e felicità : testo e significato di Noi Casomai, il nuovo singolo dei Tiromancino rilasciato in rotazione radiofonica venerdì 31 agosto. Il brano anticipa l’uscita del prossimo lavoro discografico della band guidata da Federico Zampaglione. I Tiromancino presentano il nuovo singolo in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia Noi Casomai è il titolo del nuovo singolo dei Tiromancino in radio da venerdì 31 agosto e disponibile già su tutte le ...

Svelate le collaborazioni nel nuovo album dei TiRomancino - da Giuliano Sangiorgi a Elisa e Thegiornalisti : Dopo mesi di attesa, ecco rivelate alcune delle collaborazioni presenti nel nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre prossimo dopo il rilascio del primo inedito Noi casomai, che Federico Zampaglione ha presentato nel corso della sua ospitata al Festival di Venezia. Entusiaste per l'affetto mostrato nei confronti del nuovo singolo, Federico Zampaglione ha così deciso di rivelare tante delle altre collaborazioni che ha voluto ...

Raddoppia Antonello Venditti a Roma a dicembre - nuovo concerto per Sotto Il Segno Dei Pesci 2018 : prezzi biglietti in prevendita : Sotto Il Segno Dei Pesci 2018 fa registrare un nuovo sold out dopo quello all'Arena di Verona del prossimo 23 settembre, con l'annuncio di una nuova data di Antonello Venditti a Roma a dicembre per celebrare i 40 anni dell'uscita del suo album più celebre. Il cantautore Romano si esibirà al Palalottomatica con una nuova data: dopo quella da tutto esaurito del 21 dicembre, Venditti terrà un secondo concerto il 22 dicembre, per due appuntamenti ...

Nuova data dei Negramaro a Roma a novembre - prezzi dei biglietti in prevendita per il raddoppio al PalaLottomatica : Annunciata una Nuova data dei Negramaro a Roma per l'Amore Che Torni Tour Indoor 2018: dopo gli appuntamenti di Bari e Firenze, raddoppia anche quello capitolino per la band di Giuliano Sangiorgi che presenta nei palasport l'ultimo album omonimo. La Nuova data dei Negramaro a Roma, al PalaLottomatica in zona Eur, è fissata per il 30 novembre e va ad aggiungersi alla prima prevista nella stessa location, ovvero quella del 29 novembre. Un ...

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami/ Ultime notizie - ministro Bonisoli “Avviata ispezione” : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:21:00 GMT)