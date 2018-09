Roma | 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti | perse le loro tracce La

'Barbari. La scoperta degli altri' - Festival del Medioevo 2018 presentato a Roma : ... è un incontro a ingresso libero che mette in contatto il mondo accademico e la vasta platea degli appassionati in cinque giorni densi di appuntamenti culturali, mostre, esibizioni e spettacoli. Una ...

Quanto ha guadagnato davvero la Roma dalle cessioni di Strootman e degli altri big : La Roma vende un altro pezzo pregiato della rosa e saluta Kevin Strootman. Il giocatore olandese lascia a malincuore i compagni di Trigoria per il trasferimento in Francia, al Marsiglia, alla corte dell'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia. Nell'ultima operazione di mercato, Monchi ha scatenato il malcontento dei tifosi della Roma che, sui social, non hanno lesinato critiche furiose nei confronti del direttore sportivo. Una cessione ...

Roma - nuovi striscioni contro Pallotta : il motivo è incredibile - continua la follia degli Ultras : La Roma è reduce dal pareggio in campionato contro l’Atalanta, dopo un periodo di ‘smarrimento’ la squadra ha reagito conquistando comunque un punto importante che ha permesso ai giallorossi di salire a quota quattro punti in campionato. Nelle ultime ore sono stati esposti striscioni contro la dirigenza: “onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta”, il più ...

The Romanoffs - le foto e il cast della serie sui discendenti degli zar russi : C’è molta attesa per The Romanoffs, la nuova serie di Matthew Weiner, il creatore di Mad Men. La nuova produzione debutterà venerdì 12 ottobre in tutto il mondo su Amazon Prime Video e sarà una serie antologica che in ogni episodio (diffusi uno alla settimana, a parte la doppia première) tratterà, con cast e ambientazioni diverse, le storie di diverse persone convinte al giorno d’oggi di essere discendenti della famiglia degli zar di ...

Quanto ha guadagnato davvero la Roma dalle cessioni di Strootman e degli altri big : La Roma vende un altro pezzo pregiato della rosa e saluta Kevin Strootman. Il giocatore olandese lascia a malincuore i compagni di Trigoria per il trasferimento in Francia, al Marsiglia, alla corte ...

Quanto ha guadagnato davvero la Roma dalle cessioni di Strootman e degli altri big : La Roma vende un altro pezzo pregiato della rosa e saluta Kevin Strootman. Il giocatore olandese lascia a malincuore i compagni di Trigoria per il trasferimento in Francia, al Marsiglia, alla corte dell'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia. Nell'ultima operazione di mercato, Monchi ha scatenato il malcontento dei tifosi della Roma che, sui social, non hanno lesinato critiche furiose nei confronti del direttore sportivo. Una cessione ...

I TiRomancino sabato alle Giornate degli Autori a Venezia : il videoclip del nuovo singolo 'Noi casomai' : Anche i Tiromancino a Venezia. Le Giornate degli Autori, sezione indipendente della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, aprono le porte alla musica e alle immagini di un autore che è ...

La Romania alle prese con la rabbia degli emigrati : Sono milioni i romeni che vivono nel resto d’Europa. Il 10 agosto migliaia hanno manifestato contro il governo a Bucarest, ma hanno ricevuto in cambio manganellate e lacrimogeni. Leggi

GIORNATE DEGLI AUTORI XV - I TiRomancino con il video inedito "Noi Casomai" e una performance live : ... specie quello di genere, facendo anche di questo un mestiere e dirigendo tre film dal 2007, a partire da Nero Bifamiliare fino a Tulpa e Shadow, l'horror italiano più venduto al mondo nell'ultimo ...

Domani concerto live degli ‘Abba Celebration’ all’Isola di Roma : Roma – Martedì 28 agosto serata speciale sull’Isola Tiberina con gli “Abba Celebration – The Inspiration”. A partire dalle ore 21.30 l’Arena Groupamade L’Isola di Roma, XXIV edizione del Festival L’Isola del Cinema diretto da Giorgio Ginori, ospiterà il concerto live con il quale 4 bravissimi artisti rendono omaggio all’acclamato gruppo musicale pop svedese. “Abba Celebration” è un live show che attraversa tutta la storia degli Abba dal ...

Inter sul banco degli imputati - si chiude oggi con Roma-Atalanta : E’ giù sul banco degli imputati l’Inter di Luciano Spalletti che pareggia 2-2 con il Torino a San Siro in

Maurizio Costanzo (Romanticone) alla soglia degli 80 anni : "Aspettavo di incontrare Maria e non lo sapevo" : In un'intervista a DiPiù, il giornalista si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni romantiche verso la De Filippi che sta...

Roma - Campidoglio : al lavoro su manutenzione degli alberi e patrimonio verde : “Stiamo lavorando con grande impegno in tutti i Municipi di Roma, dal centro alla periferia, con particolare attenzione ai Municipi con maggiore consistenza di patrimonio arboreo, come il II Municipio, per monitorare lo stato di salute dei circa 350mila alberi della città e metterli in sicurezza. Purtroppo, in questo enorme patrimonio arboreo sono moltissimi gli esemplari molto vecchi, malati e danneggiati a causa di errata o mancata ...

Roma : domenica 19 agosto al Bioparco la giornata degli oranghi : domenica 19 agosto 2018, in occasione della giornata mondiale dell’orango, il Bioparco di Roma organizza delle attività dedicate a questi affascinanti ed intelligentissime scimmie antropomorfe. Dalle ore 15 alle 18, lo staff didattico del Bioparco sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità, aneddoti e per rispondere alle domande sul mondo degli oranghi, su Zoe e Martina, le due femmine presenti al Bioparco, e sui primati in ...