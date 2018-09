Rolls-Royce Phantom | il lusso della riservatezza Arriva la Privacy Suite – FOTO

Rolls Royce Dawn : le incredibili caratteristiche del modello consegnato al vice-presidente di Google [FOTO] : Benjamin Treynor Sloss ha ricevuto l’esclusiva convertibile britannica direttamente dal numero uno della Rolls Royce Benjamin Treynor Sloss, uno dei vice presidenti di Google, è anche un grandissimo appassionato di auto, nel suo garage trovano infatti posto bolidi del calibro di McLaren P1, Pagani Huayra, Porsche 918 Spyder, e le Ferrari 599 GTO, LaFerrari, LaFerrari Aperta, 458 Challenge, 599XX e FXX-K. Alcune delle auto elencate sono ...

Rolls-Royce - Tutte le Bespoke della Monterey Car Week : Non solo la Monterey Car Week ospiterà la première americana della nuova Rolls-Royce Cullinan, ma sarà anche l'occasione per portare al debutto i nuovi progetti curati dal reparto Bespoke. Per presentare al pubblico californiano la nuova Suv a dodici cilindri, la Casa di Goodwood la esporrà in quattro differenti versioni, Tutte personalizzate. Un modello avrà una carrozzeria Iguazu Blue e interni Charles Blue con dettagli Scivaro Grey, mentre ...

Rolls-Royce Ghost - una tavola con inserto d'oro per il surfista di super lusso : CAIBAL Eppure, il suo facoltoso proprietario non ha voluto saperne di rinunciare alla fruibilità del veicolo e, piuttosto che comprare un Suv, come la Cullinan , la prima sport utility del marchio ...

Caduta vertiginosa di Rolls-Royce Holdings sul mercato di Londra : Si muove in profondo rosso Rolls-Royce Holdings , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,49% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca ...

Londra : in acquisto Rolls-Royce Holdings : Vigoroso rialzo per Rolls-Royce Holdings , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,87%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

E se le prima auto a volare fossero le Rolls Royce? : I veicoli volanti che sfrecciano veloci, liberi dal traffico tra gli edifici delle nostre città potrebbero arrivare entro il 2020. A trasformare la fantascienza in realtà stanno lavorando anche gli ...

Honor Note 10 ci sarà anche in versione Rolls Royce : (Foto: Weibo, Smartplay) Non esiste riposo nel quartier generale di Honor, in Cina. Il gruppo asiatico sforna smartphone uno via l’altro senza soluzione di continuità e stando a una serie di indiscrezioni sempre più insistenti sembra sia intenzionata a togliere presto i veli a Honor Note 10, nuovo gadget di taglia xxl che andrebbe ad aggiornare il titanico Honor Note 8 rilasciato ormai nel 2016. La voce di corridoio rimbalza per la Rete ...

Honor Note 10 si mostra nella Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni : Honor Note 10, il nuovo ed atteso phablet del giovane brand da qualche settimana al centro di diversi rumor ed indiscrezioni è tornato a far parlare di sé grazie a delle immagini che mostrano una presunta Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni del device. L'articolo Honor Note 10 si mostra nella Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Rolls Royce - ceduto il business marino alla norvegese Kongsberg : MILANO - Rolls Royce si separa dalle attività marine civile.L'azienda ha firmato un accordo per la vendita del suo business Commercial Marine alla norvegese Kongsberg per 500 milioni di sterline. La ...

Rolls Royce : vende a Kongsberg Commercial Marine per 500 mln sterline : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – Rolls Royce Holdings ha firmato un accordo per la vendita del suo business Commercial Marine alla norvegese Kongsberg. Il valore della transazione è di 500 milioni di sterline. La mossa segue la revisione strategica delle operazioni di Commercial Marine annunciata dal gruppo nello scorso gennaio. L’asset impiega circa 3.600 dipendenti e nel 2917 ha generato un fatturato di 817 milioni di sterline con ...

Rolls Royce : vende a Kongsberg Commercial Marine per 500 mln sterline : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – Rolls Royce Holdings ha firmato un accordo per la vendita del suo business Commercial Marine alla norvegese Kongsberg. Il valore della transazione è di 500 milioni di sterline. La mossa segue la revisione strategica delle operazioni di Commercial Marine annunciata dal gruppo nello scorso gennaio. L’asset impiega circa 3.600 dipendenti e nel 2917 ha generato un fatturato di 817 milioni di sterline ...

Rolls-Royce - un Castello su quattro ruote : alla scoperta dell’incredibile abitacolo della Phantom [FOTO] : La nuova ammiraglia della nobile Casa inglese nasconde un abitacolo opulento e lussuoso caratterizzato dall’uso di materiali rari e pregiati che fanno da contorno a sofisticati gadget tecnologici La Rolls-Royce Phantom è probabilmente la berlina può lussuosa e opulenta proposta sul mercato automotive, capace di nascondere nei suoi 5,75 metri di lunghezza un incredibile concentrato di lusso e opulenza senza eguali. L’abitacolo della Phantom ...