Ritrovato Valerio |  il 13enne scomparso |  ha fatto 130 km in bici

Valerio - 13 anni - esce in bici e sparisce : Ritrovato a 130 km da casa. 'Volevo vedere com'è il mare' : LAVARONE , Trento, - Lieto fine nella vicenda di Valerio Bertoldi , 13 anni, scomparso da Lavarone, dall'1 della notte tra il 3 e il 4 settembre dopo essersi allontanato da casa su una una mountain ...

