Rinazina | ritirati alcuni lotti delle gocce nasali prodotte dalla casa farmaceutica Glaxo

Blastingnews

: Ritirati alcuni lotti di Rinazina per eccessiva presenza di nafazolina nitrato, ecco quali lotti: - VideoAndria : Ritirati alcuni lotti di Rinazina per eccessiva presenza di nafazolina nitrato, ecco quali lotti: -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)didisono statifarmacie su tutto il territorio nazionale. L’aziendaproduttriceSmithKline ha reso noto che il ritiro in questione è stato volontariamente adottato solo su determinatidella specialitàdecongestionante e, in particolare, al loro raggiungimento del trentesimo mese di validità riportato sulla confezione.: iinteressati al ritiro precauzionale Ilconfezioni disono stati sottoposti al ritirostessa azienda produttriceSmithKline. L’operazione è partita in relazione all’allineamento precauzionale accordato insieme all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in seguito al quale si è proceduto al ritiro volontarioconfezioni inda 10ml/10mg 0,1% AIC 000590012 con le seguenti scadenze e date di ritirovendita nelle farmacie: lotto P002 ...