RIFORMA PENSIONI 2018 Fornero | Quota 100 | “da Salvini solo slogan | i giovani ci

RIFORMA PENSIONI e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...

Manovra - Salvini conferma : "Subito giù le tasse - RIFORMA PENSIONI e reddito cittadinanza" : Matteo Salvini assicura: "Nella Manovra ci sarà, nel rispetto di tutti i vincoli, l'avvio della riduzione delle tasse, l'avvio dello "smontamento" della legge Fornero e l'avvio del reddito di ...

RIFORMA PENSIONI - Treu : 'Non si tocchi la Fornero - via le anticipate - sono ingiuste' : “Le pensioni anticipate [VIDEO] vanno eliminate perché sono ingiuste”- Parole che lasciano il segno quelle pronunciate nei giorni scorsi dall'ex ministro del Lavoro Tiziano Treu, oggi Presidente del Cnel, che torna a dire la sua sulla Riforma Fornero e sulle intenzioni del Governo nel discorso di presentazione del congresso internazionale della Societa' internazionale di diritto del lavoro, che si terra' oggi a Torino. Dichiarazioni che ...

RIFORMA PENSIONI e LdB2019 : per i sindacati fondamentale anche Quota 41 : Sulle pensioni i sindacati continuano ad esprimere preoccupazione in merito agli interventi in preparazione per la prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Dall'Ugl si chiede di convocare le parti sociali per spiegare come funzioneranno i provvedimenti prima che vengano inseriti all'interno della Manovra, rimarcando contestualmente l'importanza di avviare anche una Quota 41 in favore dei lavoratori precoci e dei giovani disoccupati penalizzati ...

RIFORMA PENSIONI : in LdB2019 no alla cancellazione della Fornero ma un avvio degli impegni : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 4 settembre 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti dal Governo. Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha infatti spiegato che flat tax, reddito di cittadinanza e flessibilita' previdenziale potrebbero arrivare gia' a partire da gennaio 2019. Sembra quindi un'importante conferma in merito ai provvedimenti che saranno inseriti nella nuova legge di bilancio [VIDEO]. Rispetto a ciò, bisogna però ...

RIFORMA PENSIONI - la Uil interviene su Quota 100 : 'Ritardi fino a 4 anni' : Il meccanismo di Quota 100 non deve essere sostitutivo all'Ape Sociale, misura che tutela i lavoratori in condizioni di grave difficolta', è questo l'appello lanciato dal segretario confederale della Uil Domenico Proietti secondo il quale la misura in materia previdenziale tanto attesa potrebbe comportare delle penalizzazioni ad alcune categorie di lavoratori come un ritardo nell'accesso alla pensione di 4 anni. Il Governo si muove su due ...

RIFORMA PENSIONI e LdB2019 : il comparto è come una polveriera - sindacati in attesa : Gli ultimi aggiornamenti sul capitolo previdenziale vedono arrivare nuove richieste di chiarimento dai sindacati in merito alle ipotesi di funzionamento della quota 100 [VIDEO], per la quale le parti sociali consigliano il Governo di ponderare con attenzione le proprie scelte al fine di non creare uno scenario peggiorativo rispetto al contesto attuale. Nel frattempo dalla stampa nazionale si fa il punto della situazione, evidenziando la ...