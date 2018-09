RIDE di Jacopo Rondinelli 2018

i-filmsonline

(Di mercoledì 5 settembre 2018) "Il primo thriller sugli sport estremi interamente girato con telecamere GoPro". Questa la tagline che cerca di riassumere, non senza un'aura di mistero,, esordio alla regia dima soprattutto nuova scommessa creativa del duo Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (tra i principali nomi del nuovo cinema di genere italiano insieme a Gabriele Mainetti e Matteo Rovere), che hanno scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente il film. Girato in lingua inglese ma filmato tra le montagne del Trentino Alto Adige, è in realtà un horror dai toni distopici con un'esilissima trama al servizio del virtuosismo tecnico portato al massimo grazie all'uso delle mini-videocamere indossabili. Protagonisti sono l'attore inglese Ludovic Hughes e l'italiano Lorenzo Richelmy, lanciatissimo a livello internazionale dopo la serie Marco Polo.