Ricerca Google mostra la cronologia personale e Google+ sta per introdurre nuove funzioni

Donald Trump contro il motore di Ricerca Google : "È truccato e pericoloso" : Il presidente americano Donald Trump accusa il motore ricerca Google di essere "truccato" affermando in un due tweet che i risultati delle ricerche con le parole "Trump News" mostrano "solo" notizie dei "Media Fake News".Google search results for "Trump News" shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. ...