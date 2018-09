Rete mobile in Italia | Vodafone la migliore | Iliad la peggiore a settembre 2018

Per nPerf è di Vodafone la migliore Rete mobile del primo semestre 2018 : nPerf ha diffuso i risultati dei test eseguiti dagli utenti attraverso la sua app per Android, iOS e Windows: la migliore rete mobile dei primi sei mesi del 2018 è di Vodafone, seguita da TIM, Wind Tre e Iliad. L'articolo Per nPerf è di Vodafone la migliore rete mobile del primo semestre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile : comunicata via SMS la data per il 4G con Rete TIM - GizBlog : di TIM il second brand è risultato fondamentale nell'economia dell'azienda e lo sarà ancor di più in futuro visti i competitor, tanto che potrebbe ottenere anche la linea fissa. Oltre alla data non ...

ho. tutto chiaro - la stessa offerta iliad con la migliore Rete mobile : Un’offerta da non potersi far sfuggire quella del nuovo operatore virtuale ho. mobile che propone la stessa quantità di contenuti di iliad sulla migliore rete mobile in Italia, quella Vodafone. I clienti Tim, Wind Tre, Vodafone e di operatori virtuali possono scegliere una delle migliori offerte del mercato se richiedono contestuale portabilità (gratuita) del proprio numero per attivare un’offerta molto simile alla nuova offerta ...

Settembre inizia con problemi Wind sulla Rete mobile : possibile down in Italia : Settembre comincia nel peggiore dei modi per una delle compagnie telefoniche più popolari in Italia, considerando il fatto che poco dopo la mezzanotte abbiamo registrato un'improvvisa impennata di segnalazioni per quanto riguarda possibili problemi Wind sulla Rete mobile. Allo stato attuale delle cose, infatti, è possibile parlare di un potenziale down in Italia, se pensiamo al fatto che le lamentele di cui vi stiamo parlando al momento della ...

I Millennials preferiscono il WiFi alla Rete Dati Mobile : Secondi i Dati di Strategy Analytics i Millennials, quelli nati fino al 2000, preferiscono la navigazione via WiFi che usando la rete Dati I Millennials preferiscono il WiFi alla rete Dati Mobile I Dati tirati fuori da Strategy Analytics parlano chiaro, i ragazzi cercano sempre il WiFi per navigare su internet ed i social network preferendo […]

Gol Immobile - l’attaccante è micidiale : Rete incredibile della Lazio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Immobile – Si sta giocando il secondo match valido per il campionato di Serie A, dopo la sofferta della Juventus contro il Chievo in campo Lazio e Napoli, partita che ha regalato grande spettacolo già nei primi minuti. La squadra di Simone Inzaghi passa subito in vantaggio il marcatore è il solito Ciro Immobile, rete pazzesca da parte dell’attaccante biancoceleste. GOL Immobile ARE YOU KIDDING ME ...

Seat e Telefonica - Test di guida assistita attraverso la Rete mobile : Nei giorni scorsi a Segovia (Spagna), Seat e Telefonica hanno presentato il primo risultato del progetto denominato "Città Tecnologiche in 5G", che prevede lo scambio di informazioni fra veicoli e infrastrutture con la modalità V2X (Vehicle 2 everything).Veicoli sempre connessi. Per il Test è stata utilizzata una Seat Ateca appositamente equipaggiata con la connettività di ultima generazione, che invia segnali al guidatore tramite il ...

Network Info è un’app semplice per ottenere informazioni sulla Rete mobile e Wi-Fi : Network Info è un'applicazione che fornisce Informazioni sulla rete mobile e Wi-Fi. L'interfaccia dell'app è semplice ed essenziale e si compone di due tab che visualizzano i dettagli per le due tipologie di rete. Lo sviluppatore dichiara che nessuna Informazione verrà raccolta né conservata. L'articolo Network Info è un’app semplice per ottenere Informazioni sulla rete mobile e Wi-Fi proviene da TuttoAndroid.

Rete mobile in vacanza? Male il Sud - ma in tutta Italia scordatevi le prestazioni da città : Vacanze e smartphone: quali mete turistiche hanno la miglior Rete mobile per navigare? Scopriamolo insieme con alcuni dati raccolti da OpenSignal. L'articolo Rete mobile in vacanza? Male il Sud, ma in tutta Italia scordatevi le prestazioni da città proviene da TuttoAndroid.