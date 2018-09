Renzi contro le Iene e Giarrusso | ultime notizie oggi 5 9

Furia Renzi contro Giarrusso : "Non contento, ha scelto la strada della politica: si è candidato, naturalmente coi Cinque Stelle e non è stato eletto. Ma quelli che urlano contro la Casta sono i primi a farsi sistemare dal potere .

Ponte Morandi - Matteo Renzi contro Danilo Toninelli : “Ha ricevuto pressioni e non ha denunciato? O è un colluso o è un bugiardo” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, si scaglia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Toninelli dice di aver ricevuto "pressioni esterne e interne". pressioni? Ma è gravissimo. pressioni di chi? Perché non ha denunciato? Fuori i nomi! Se un Ministro riceve delle pressioni deve andare in Procura e denunciare: fuori i nomi. Se non denuncia significa che è colluso oppure che è bugiardo".Continua a leggere

Caos in Libia - Renzi contro il governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

Renzi contro il governo : "Pensano solo ai like" : "Quello che sta accadendo in Libia è purtroppo molto pericoloso, anche per l'Italia. Ma è anche l'esempio più chiaro di cosa significhi governare pensando ai 'Mi piace' su Facebook e non alla Politica, con la p maiuscola". Così su Fb il senatore del Partito democratico Matteo Renzi . "I nostri ministri fanno dirette sui social dalla spiaggia e poi sequestrano navi italiane con qualche ...

Pd - muro Renziani contro Zingaretti/ Governatore Lazio : "Cambiare nome al partito? Non lo escludo" : Pd, muro renziani contro Zingaretti. Ultime notizie, il Governatore del Lazio pronto a rivoluzionare mondo dem: "Cambiare nome al partito? Non lo escludo"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Muro dei Renziani contro Zingaretti : A innescare la miccia è una intervista di Nicola Zingaretti a 'Repubblica', in cui il governatore del Lazio, e candidato alla segreteria, "non esclude una alleanza politica con Macron" in vista delle ...

Alessandro Calabrese contro-replica a Sonia LoRenzini : "Hai la coda di paglia?" : Nuovo capitolo della polemica a distanza tra Alessandro Calabrese e Sonia Lorenzini (sono coinvolti, indirettamente, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, che però, al momento tacciono). Dopo le accuse velate dell'ex gieffino e la risposta dell'ex tronista di Uomini e donne, poche ore fa è giunta la contro-replica di Calabrese, affidata come sempre ai social. In un video il giovane romano non ha precisato se le sue parole fossero o ...

Sonia LoRenzini contro Alessandro Calabrese : "Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con me? Falso - lo porto in tribunale" : Dopo le accuse, più o meno velate, di Alessandro Calabrese, è arrivata la replica, via social, di Sonia Lorenzini. Come vi abbiamo raccontato, l'ex del Grande Fratello ha raccontato che una tronista "che faceva l’amica di Giulia De Lellis, mentre stava al Grande Fratello Vip andava alle 4 di mattina a casa del fidanzato". Si riferiva a Sonia, che effettivamente ha interrotto i rapporti con la De Lellis?A quanto pare una persona senza fare ...

Alessandro Calabrese contro Andrea Damante e Sonia LoRenzini : "Giulia De Lellis tradita mentre era al Gf vip" : È uno sfogo social quello di Alessandro Calabrese che in alcune storie di Instagram attacca duramente Andrea Damante. Per l'ex gieffino e corteggiatore a Uomini e Donne di Sonia Lorenzini, il dj veronese avrebbe tradito l'allora sua fidanzata Giulia De Lellis con un'altra donna. Quella tronista che faceva l’amica di Giulia De Lellis, mentre stava al Grande Fratello Vip andava alle 4 di mattina a casa del fidanzato. Che falsità. Poi il ...

Sonia LoRenzini annuncia querele contro Alessandro Calabrese - dopo le sue dichiarazioni riguardo al presunto tradimento di Andrea Damante. (VIDEO) : Alta tensione tra Sonia Lorenzini ed Alessandro Calabrese. Quest’ultimo ha pubblicato una serie di Stories nel pomeriggio in cui rivelava che un’ex tronista aveva frequentato Andrea Damante nel periodo in cui Giulia De Lellis partecipava al Grande Fratello Vip. “Facevi tanto l’amica e poi sei andata al letto col fidanzato. Per fortuna Giulia non è stupida e l’ha scoperto”. Nel corso del suo intervento social l’ex corteggiatore di Uomini e ...

Roma - i convocati per la partita contro il Milan : niente da fare per FloRenzi - Perotti e Mirante : L’allenatore della Roma ha convocato 23 giocatori per l’anticipo della terza giornata con il Milan, out Florenzi e Perotti oltre a Mirante Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha convocato 23 giocatori per la sfida in casa del Milan in programma domani a San Siro. Alle indisponibilità di Florenzi e Perotti, per i rispettivi problemi al ginocchio e alla caviglia, è indisponibile anche il portiere Mirante per dolori ...

Pd Toscana - scontro tra Renziani per la poltrona di segretario. L’ex deputato Pescini contro il ‘prescelto’ di Lotti : Ortodossi contro dialoganti. Fedelissimi della prima ora contro disponibili ad aprire a tutto il centrosinistra. Nel Pd toscano non solo sono tornate le correnti, ma sono tornati anche “gli spifferi” come li definiscono nella sede di via Forlanini a Firenze. E, sorpresa, la guerra fratricida di queste ore si sta consumando proprio all’interno di quel fronte renziano che negli ultimi anni era apparso come un blocco unito intorno alle idee delL’ex ...

SCONTRO M5S-LEGA/ Sulle pensioni Conte rischia la fine di Renzi : M5s e Lega divisi Sulle pensioni d'oro, una misura (giustizialista) che vale appena 500 milioni. Un compromesso lo troveranno, ma l'intoppo arriverà poi. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:00:00 GMT)ORBAN-SALVINI/ L'abbraccio che interroga l'Europa (fallita) delle anime belle, di S. LucianoFICO vs DI MAIO/ "Il giglio magico di Luigi è come quello di Renzi", int. a M. Suttora

MACRON CONTRO SALVINI-ORBAN : “NEMICI UE”/ Le Pen - “incontro fondativo” : Renzi - “siete pessimi” : MACRON replica dopo inCONTRO SALVINI-ORBAN: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo CONTRO Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:30:00 GMT)