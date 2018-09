Renato Zero in vacanza all’Argentario con Raffaella Carrà foto | ancora insieme dopo 50

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non figurare nella fiction Rai su Mia Martini : Io sono Mia: la fiction su Mia Martini chevedremo su Rai 1 nel 2019 ha ricevuto due stop da parte di due artisti, Fossati e Zero che sono stati vicino alla compianta Mimì quando era in vita. Ivano Fossati e Renato Zero infatti hanno chiesto di non comparire nella fiction che la Rai sta riproponendo sulla vita dell’artista, interpretata dall’attrice e showgirl Serena Rossi. Io sono Mia: Ivano Fossati e Renato Zero non compariranno nella fiction ...

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non figurare nel biopic Rai su Mia Martini : Serena Rossi in Io sono Mia Dura la vita dei biopic. Da sempre portare al cinema o in tv le vicende di personaggi realmente esistiti ha costretto sceneggiatori e registi a dover fare i conti con parenti, amici e conoscenti delle personalità oggetto del tributo, in genere piuttosto intimoriti e restii all’idea di vedere mostrata un’immagine diversa, caricaturale, o comunque poco aderente alla realtà del proprio caro e di loro stessi. Non fa ...

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non figurare nel biopic Rai su Mia Martini : Serena Rossi in Io sono Mia Dura la vita dei biopic. Da sempre portare al cinema o in tv le vicende di personaggi realmente esistiti ha costretto sceneggiatori e registi a dover fare i conti con parenti, amici e conoscenti delle personalità oggetto del tributo, in genere piuttosto intimoriti e restii all’idea di vedere mostrata un’immagine diversa, caricaturale, o comunque poco aderente alla realtà del proprio caro e di loro stessi. Non fa ...

Ancelotti prima canta Renato Zero e poi incita i tifosi : l’allenatore emiliano è la vera star a Dimaro [VIDEO] : Ancelotti si scatena sul palco di Dimaro, Carletto canta ‘I migliori anni della nostra vita’ alla presentazione della squadra: i tifosi apprezzano Nel ritiro del Napoli a Dimaro la vera star è Carlo Ancelotti. L’allenatore, amato non solo dai tifosi partenopei, ha presenziato sul palco della serata dedicata alla presentazione della squadra e non si è tirato indietro quando gli è stato richiesto di cantare. Ancelotti ha ...

La dedica di Renato Zero a Ischia per le vittime del terremoto (video) : “Vi auguro un futuro degno di voi” : Non si è fatta attendere la dedica di Renato Zero per gli abitanti di Ischia, colpiti da un violento terremoto che ha coinvolto l'Isola appena un anno fa. L'artista ha aperto il Global Fest e ha presentato il film che ha voluto dedicare allo spettacolo concepito per i 50 anni di carriera e che ha portato in tour nel corso dell'estate 2017 fino al Teatro Antico di Taormina. Nel suo discorso di presentazione del film, Renato Zero ha voluto ...

Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per presentare Zerovskij Solo per amore : “Non temo il cambiamento” : Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per ricevere i primi riconoscimenti ottenuti con Zerovskij - Solo per amore, che nei mesi scorsi ha portato sul grande schermo per la regia di Gaetano Morbioli. Il premio Music Legend Award arriverà il 17 luglio alle 21,30, data scelta per la proiezione del film riservato agli abitanti di Casamicciola. Queste le parole con le quali ha accolto la popolazione ischitana, accorsa per la sua prima ...

Renato Zero - leggenda ad Ischia per amore : Ischia , NAPOLI, , 15 LUG - Ischia come Zerolandia: il cantante è arrivato con una mascherina che lo protegge dal sole e dal vento, ma sempre inconfondibile, festeggiatissimo. "Gli scafisti di qui ...

Renato Zero/ Il cantante bocciato alla prova costume (Elisa - 20 anni in Ogni Istante) : Renato Zero è tra gli ospiti di Elisa in occasione del suo concerto all'Arena di Verona. Questa sera, sabato 14 luglio, va in onda la serata evento "Elisa - 20 anni in Ogni Istante".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:44:00 GMT)

“Irriconoscibile”. Renato Zero che succede? Foto choc dalla vacanza. Il cantante paparazzato in condizioni imbarazzanti : è ridotto così : Gli anni passano per tutti e per gli uomini, si sa, la pancetta diventa un vero problema. Chiedere, ad esempio, a Renato Zero. Qualche chilo di troppo per il cantante, immortalato dai Fotografi del settimanale “Chi” durante le vacanze in Sardegna. Il sorcino sta trascorrendo qualche giorno all’insegna del relax a Porto Cervo ed è apparso in sovrappeso. Un fisico un bel po’ appesantito con pancia in evidenza per ...

Relax per Renato Zero in Sardegna - assalto dell’Homo Stupidus Stupidus per la sacrilega prova costume : Renato Zero in Sardegna per godersi qualche giorno di meritato Relax dopo le soddisfazioni di Zerovskij. L'artista ha raggiunto Porto Cervo per ricevere i benefici del mare e distendere i nervi dopo due anni ricchi di lavoro e di impegni, che stanno continuando a dare i loro frutti. Stando alle immagini che compaiono sul web e sui giornali, siamo felici di apprendere quanto Renato Zero sia in perfetta salute, ancora in grado di godersi delle ...

Renato Zero relax al mare in costume mostra la pancia : Renato Zero si rilassa a Porto Cervo, in Sardegna, in tenuta balneare, tra parole crociate sul lettino, sole e cuffie per ascoltare musica nelle orecchie. Il “re dei sorcini”, aveva spaventato i suoi fan, qualche settimana fa, non presentandosi al concerto tributo per Lucio Dalla e Pino Daniele a Napoli. Rieccolo invece ora in perfetta salute e soprattutto piena forma… fisica, in Sardegna, per una breve vacanza dopo la pubblicazione del ...

CAVALLI DI BATTAGLIA/ Le "poesie" di Giuliano Sangiorgi e l'omaggio di Renato Zero (ultima puntata) : CAVALLI di BATTAGLIA è uno show ad alta dose di ironia. Non tutte le battute, però, riescono a dovere: alcune sono proprio da buttare. Di seguito il recap dell'ultima puntata.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 07:54:00 GMT)

Renato ZERO/ L'augurio cantato che fa commuovere Proietti (Cavalli di battaglia) : RENATO ZERO era in tour all'epoca delle registrazioni di Cavalli di Battaglia am pensò bene di rendere omaggio all'amico Gigi Proietti dedicandogli "Gigetto Mio"(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:47:00 GMT)