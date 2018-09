' Reddito di cittadinanza sarà in manovra' Dove si trovano i soldi

Matteo Salvini : “Il Reddito di cittadinanza sarà nella manovra - ma la priorità per noi sono le pensioni” : "La priorità resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato. Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra, quella di ieri era una riunione dei temi economici della Lega: il reddito di cittadinanza è una battaglia dei Cinquestelle, non metto becco nei temi altrui", ha dichiarato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando della legge di bilancio.Continua a leggere

Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Salvini : “Il Reddito di cittadinanza ci sarà” : «Ieri abbiamo parlato delle priorità della Lega, il reddito di cittadinanza è una battaglia degli amici del Movimento 5 stelle che ci stanno lavorando, non entro nei campi altrui. Ma sarà nella manovra». Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini intervenendo a Radio anch’io su Radiorai uno, cancella i dubbi sui contenuti della manovra d...

Di Maio nel gioco dei quattro cantoni : dal Reddito di cittadinanza alle elezioni europee : Forse, prima o poi, qualcuno spiegherà al nostro vice premier Luigi Di Maio, il sorridente giovanotto specializzato in proclami roboanti (stiamo facendo la storia… impeachment per Mattarella… e altre amenità) che quando inforca il suo cavallo di battaglia si ritrova a cavalcioni di tutt’altro animale. Fuori di metafora, il tanto strombazzato “reddito di cittadinanza”, su cui gioca gran parte delle carte residue per non soccombere alla superiore ...

Manovra - Salvini : per Lega priorità flat tax e Fornero; Reddito cittadinanza ci sarà : “La priorità della Lega per i temi economici resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini intervenendo a Radio anch’io su Radiorai uno. “Smantellamento della legge Fornero, flat tax, pace fiscale: gli impegni ...

"Muore ciò che è inutile per l'economia. Il Reddito di cittadinanza? Una sconfitta" : Francesco Seghezzi è il direttore della Fondazione Adapt, il centro studi fondato dal professor Marco Biagi specializzato nelle ricerche su legislazione del lavoro e relazioni industriali. A suo ...

Salvini : «Il Reddito di cittadinanza sarà nella manovra» - Dove trovare le risorse? : «Ieri abbiamo parlato delle priorità della Lega, il reddito di cittadinanza è una battaglia degli amici del M5S che ci stanno lavorando, non entro nei campi altrui»